El Tekoabuelo presentará a las reinas y reyes de la primavera

En un espacio distinto, pero no por ello mucho menos ameno, distendido y divertido, nuestros adultos mayores, a través de las redes sociales, encontraron su lugar para seguir desarrollando las actividades propuestas en cada uno de los 30 clubes de abuelos que Corrientes tiene.

Teniendo en cuenta que el Tekove Potĩ busca generar espacios de entretenimiento, ocio, y fomentar valores e inclusión social ante la pandemia reinante los abuelos no pudieron realizar más sus ansiadas tardes de matinée temáticas. Pero, como siempre, “en toda crisis surgen nuevas posibilidades y ésta se convirtió en una muy buena: la de estar conectados mediante la tecnología con nuestros mayores de toda la provincia, de acortar las distancias y estar todos a la par, comunicados para mantener una actitud positiva, con alegría ante esta situación tan complicada donde justamente los adultos mayores son los que se llevan la peor parte: riesgo, encierro, distancia física. Es así como surgió esta alternativa: una propuesta virtual de entretenimiento”, explicó el Coordinador del programa, el Subsecretario General de la Gobernación, Eduardo Pardo.

Es por ello que, este jueves 1 de octubre en conmemoración del Día internacional de las personas de edad y para recordar los derechos de nuestros adultos mayores el Tekove Potĩ, a través de Tekoabuelos tiene preparada la presentación de los representantes de cada Club: La reina y el rey de la primavera. Seguí la transmisión a partir de las 16 a través del Facebook: tekove.poti y el Instagram @tekoabuelos.

Para ello, cada Club debió realizar un desfile virtual de sus representantes donde cada uno a través de un video comentó un poco sobre ellos y brindó un mensaje para el resto de los adultos mayores. Se mostrarán además los desafíos virtuales que se les propone en cada edición y como los afrontaron.

Vale mencionar que los desafíos apuntan a la práctica y el ejercicio de las diferentes capacidades que los adultos mayores deben ejercitar como ser: la memoria, la motricidad, la sensibilidad afectiva; todos ejercicios que conlleven a un estado de mentalidad positivo para divertirse, disfrutarlo y compartir con el resto de los integrantes de su Club.

*Desafío Retro*

Es por ello que en esta edición se presentará a los participantes del “Desafío Retro” que consiste en vestirse y realizar un baile retro encuadrado en los años 60, 70 u 80 con coreografías hechas por ellos mismos. Todos los que envían los videos con sus desafíos participan en cada edición por importantes premios. El sorteo se realiza cada sábado en vivo. Este sábado se sortearán: un televisor, una bicicleta, un secarropa, un ventilador, un reproductor de música, un exprimidor y un secador de cabello.

Los desafíos apuntan al ejercicio de habilidades motoras, lúdicas, de coordinación, de estimulación de la memoria, de la ubicación geoespacial, de la sensibilidad emocional, es decir, son variados, pero siempre se apunta a la alegría como filosofía de acción

Cada desafío que mandan los abuelos sirven como una chance para ganar los sorteos; no importa si no los logran correctamente: La premisa es disfrutar el trayecto y no sólo alcanzar la meta.

“Esta virtualidad nos permitió sumar nuevos grupos desde distintas latitudes como ser: Empedrado, San Lorenzo, Paso de los Libres, Monte Caseros; entre otras”, aseveró el Coordinador.

*Cómo seguir las propuestas*

Actualmente están activas las redes oficiales del Tekove Potĩ en distintas plataformas: en Facebook (tekove.poti), Instagram (@tekoabuelos), Twitter (@tekovepotiOK) y también en TikTok, lo que resulta una novedad ya que es la primera cuenta oficial en esta red.

A través de estas redes vas a poder participar de los distintitos eventos virtuales que incluyen recitales en vivo, animaciones, concursos, sorteos, y especiales.

*Cómo sumarse a los Clubes de abuelos*

Si queres participar de algún Club de abuelo; sólo debes comunicarte a través de las redes sociales y desde este gran equipo te vamos a guiar para que en esta pandemia puedas sumarte al Club más cercano a tu domicilio.