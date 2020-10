“La oralidad humaniza a la Justicia, porque favorece la inmediación y la transparencia”

“Este libro es de gente que cree…, que cree en lo que hace, en la Justicia, y tiene fe en los jueces. Cree que podemos hacer mejor las cosas”. Con estas palabras, la prestigiosa jurista mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci presentó la obra de magistrados y funcionarios judiciales locales sobre la oralidad en los procesos judiciales de Corrientes. Los textos recopilan la experiencia del primer año de la aplicación de esa serie de cambios importantes en las audiencias del fuero civil, comercial, laboral y contencioso administrativo.

“Los autores de los artículos, que son también protagonistas del cambio, son conscientes de haber inaugurado una nueva historia”, consignó la exjueza de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, la primera mujer en acceder al cargo y en el que estuvo por casi 30 años.

Kemelmajer de Carlucci desmenuzó en una didáctica charla virtual los aspectos centrales del libro que recopila artículos redactados por doce autores, todos magistrados/as y funcionarios del Poder Judicial de Corrientes, e integrantes del ateneo Círculo de Estudios Procesales (CEP) “Dr. José Virgilio Acosta”. La tarea fue coordinada por Silvia Esperanza, presidenta del CEP, y se elaboró, además, con el acompañamiento de la Federación de Ateneos de Estudios de Derecho Procesal, “que se unen, como un sistema de cooperativas, produciendo obras muy importantes”, destacó la jurista.

El título del libro es “La oralidad en la provincia de Corrientes”. Tan simple, tan directo, que se empapó de su misión general: explicar y resaltar una modalidad -precisamente- simplificado para agilizar los procesos judiciales y brindar mejores respuestas a las demandas de la ciudadanía.

En su presentación, realizada días atrás por la plataforma virtual de la editorial que la publicó, Rubinzal-Culzoni Editores, comenzó con una miniconferencia de integrantes del CEP de Corrientes. El cierre, naturalmente, estuvo a cargo de la invitada especial y destacada jurista del país.

Procesos y herramientas

La primera en hablar en el acto virtual fue la doctora Silvia Esperanza, presidenta del CEP local. Tras dar la bienvenida al auditorio y disertantes, se refirió al “Nuevo proceso por audiencias”. Al respecto explicó que “es un modelo de colaboración y cooperación entre las partes, sus letrados y el juez para llegar a un objetivo común, transitar el proceso de manera eficaz, útil y justa”.

Además, “parafraseando al maestro Morello -agregó-, busca ‘humanizar al proceso’ en el contacto directo del juez con las partes; estas ‘ven la cara” del juez, no es alguien anónimo, tiene cara, cuerpo, puede hablar, plantear sus conflictos. Así está presente el principio de inmediación”.

Asimismo, advirtió que “el nuevo proceso por audiencias necesita de un juez activo, protagonista, director del proceso”.

Seguidamente, el doctor Pablo Martín Teler Reyes (juez local) presentó una síntesis de su informe “A un año de la implementación de la oralidad”. En la ocasión explicó los cambios y las cualidades del proceso de audiencias, a la vez que destacó, con estadísticas, resultados obtenidos en cuento a celeridad, reducción de plazos, satisfacción de las partes involucradas y alto nivel de conciliación (ver recuadro).

Para cerrar este primer segmento del encuentro y dar paso a la presentación del libro, habló la doctora Belén Güemes (también magistrada local), quien se refirió a la “Oralidad e inteligencia artificial”.

“La oralidad tiene sus propios desafíos; nos desafía por la necesidad que tenemos de ayudar a producir las pruebas en el acotado tiempo entre una audiencia y otra. Donde hay un montón de problemas prácticos que hay que resolver con creatividad, hablando, comunicándose en forma constante. Nos desafía a empezar a comprender cada vez más los aspectos técnicos que están involucrados en una causa para llegar a una decisión de calidad. Elementos clave por entender, no solo en la sentencia sino en la producción de pruebas”, reflexionó.

En la misma línea manifestó: “Para todas estas cuestiones tenemos que empezar a buscar herramientas que nos puedan ayudar a gestionar de manera más eficiente los conflictos. Desde esa perspectiva considero que la inteligencia artificial es una herramienta que puede ser muy útil para optimizar el uso del tiempo, el trabajo de los equipos de los juzgados y para toda aquella tarea que pueda ser repetitiva, rutinaria”.

Cualidades y aportes

En el tramo final del encuentro se concretó la presentación del libro “La oralidad en la provincia de Corrientes”, a cargo de la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci, quien de manera amena y con una gran capacidad pedagógica, basada en su destacada experiencia académica, repasó los aspectos centrales de la obra.

“Para mí es un verdadero placer presentar este libro, primero porque es el resultado de un esfuerzo común, no es uno meramente individual, sino de un esfuerzo que se gesta del federalismo serio. No aquel federalismo que invocamos a veces para poner barreras, sino uno para trabajar en forma conjunta. Y que en Corrientes también se extiende al interior de toda esa gran provincia”, distinguió.

A continuación, la doctora Kemelmajer de Carlucci trazó tres preguntas esenciales para, con sus respuestas, acentuar el valor de la obra y su misión. La primera: “¿Qué sentido tiene sacar otro libro sobre la oralidad?”.

Luego de mencionar al menos tres textos como antecedentes con los que se encontró, tanto a nivel internacional como en Argentina, expuso su respuesta: “Que ellos hayan sacado este libro tiene mucho sentido. Como Corrientes fue parte del programa Justicia 2020 que pretendía llevar adelante todos estos objetivos, lo que hace este libro es de alguna manera materializarlos. Es decir que las cosas no queden en el mundo de las ideas, sino tratar de llevar adelante los grandes objetivos que tuvo ese programa en este sentido. Y la oralidad se ha materializado en el hecho de que hay 31 jueces en Corrientes que tienen la misión de la oralidad, pero en forma efectiva”, insistió.

La segunda pregunta fue: “¿La oralidad misma vale la pena?”. Al respecto consignó que “cuando nosotros leemos cualquier libro que habla del lenguaje, sobre la evolución de la cultura de los pueblos, aparecen dos conceptos: el de la cultura oral y el de la cultura escrita. En el primero lo hace como algo más primitivo, más natural. En cambio, la cultura de la escritura es la ‘evolucionada’, ‘sagrada’. El de la oralidad es un paso anterior, casi el de lo iletrado. ¿Entonces, desde lo procesal no estaremos involucionando? ¿No estaremos queriendo volver a la naturaleza?”, lanzó en su reflexión.

“Actualmente hay muchas cosas que marcan esta vuelta a la naturaleza, a lo humano y natural. Y pasa en lo procesal. Porque la oralidad humaniza a la Justicia. ¿Y por qué? No es porque se vuelve a la naturaleza, sino porque la oralidad favorece la inmediación, la contradicción, la celeridad, la economía, la transparencia, y también facilita los medios alternativos de resolución de conflictos, como la conciliación, la mediación, etcétera, etcétera”.

Finalmente, su tercera pregunta fue: “¿Todas esas ventajas son un mito o efectivamente se cumple? ¿O es un discurso que nos hemos comprado?”.

“Nosotros vamos a decir que no son un mito. No lo son cuando la oralidad se hace efectiva. O sea: cuando paradójicamente la oralidad no queda en los papeles, cuando no queda en protocolo, en el Código Procesal Civil, etcétera, sino cuando se hace realidad. En este caso, en el proceso de audiencias”, afirmó.

En el segmento final del acto de presentación, la distinguida jurista se refirió a cada una de las tres partes en que se divide el libro producido en Corrientes: una general con ocho artículos, otra especial de cuatro más y un apéndice con protocolos y disposiciones específicas.

En el cierre, y antes de las preguntas finales, la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci planteó que, en este proceso de cambio judicial, “el desafío también tiene que ver con la necesidad de hablarle claro a la gente, de que se vayan del tribunal entendiendo lo que pasó (en el proceso judicial). Eso es muy importante, porque si hay algo que nos ha alejado de la gente es el lenguaje. No se puede seguir hablando en latín, hay que hablar en un lenguaje llano. Eso no significa negar que el Derecho tiene un lenguaje técnico, pero ese tecnicismo lo tenemos que hacer de tal manera viable que, como mínimo, el que perdió el juicio lo entienda…”.

Se realizaron 554 audiencias con el juez: antes se producían sólo cuatro

El juez Pablo Martín Teler Reyes especificó datos estadísticos de la puesta en vigencia de los cambios en el proceso de oralidad en audiencias aplicados en la provincia de Corrientes. “Los resultados provinciales, hasta ahora, 30 de septiembre, indican que se han celebrado 554 audiencias con presencia efectiva del juez; antes se producían cuatro aproximadamente”, comenzó señalando el magistrado civil y comercial en la conferencia de presentación del libro “La oralidad en la provincia de Corrientes”.

Además, indicó que “se concretó el 99 % de las (audiencias) preliminares y el 80 % de las finales. El 41 % de las audiencias se realiza en menos de tres meses y el 75 % en menos de cuatro meses. Aumentó también la conciliación, que se logró en un 11 % en las preliminares y en un 18 % en las finales celebradas”.

“En cuanto a la percepción de los usuarios -continuó-, los abogados encuestados, en este caso 388, han dicho que el trato recibido fue muy bueno y bueno en el 98,5 %. La satisfacción respecto de la producción de pruebas fue de 95,6 %y la satisfacción sobre la actividad conciliatoria llegó a 95 %. Y los usuarios, los justiciables, han mostrado una satisfacción en un 99 % con el trato recibido.

El 96,2 % ha comprendido lo que ha pasado en el acto, y la satisfacción de haber sido oído por el juez ha llegado al 96 %. Como la meta era del 90 %, se ha superado la misma”, detalló Teler Reyes.