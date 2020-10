Arribas: “A veces pienso que mi procesamiento ya está escrito”

El exjefe de la AFI durante el macrismo Gustavo Arribas negó ayer en indagatoria las acusaciones por haber ordenado distintas tareas de espionaje a dirigentes propios y de la oposición, junto con periodistas o gremialistas. Además, despegó al expresidente Mauricio Macri de cualquier sospecha. “No ordené la comisión de un delito o realización de actividades de inteligencia ilegal, tampoco recibí ningún pedido u orden de esta naturaleza”, aseguró.

Aparte de rechazar las denuncias que motorizó en su contra la actual interventora Cristina Caamaño, las que consideró una “persecución política”, en sintonía con su exsegunda, Silvia Majdalani, Arribas afirmó que la acusación estaba “basada en conjeturas del Ministerio Público” sobre la estructura jerárquica de la agencia y sin que hubiera “prueba directa” en su contra ni explicación de modo, tiempo y lugar sobre las órdenes que habría impartido. Tampoco aparecía ningún agente que lo comprometiera directamente. “No hay pruebas de que cometí un delito porque simplemente nunca ocurrió”, aseguró.

Le habló entonces al juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé, que delegó la causa en la fiscalía, diciéndole que él era el máximo garante: “Recurro a usted para que vele por el debido proceso, garantice mi derecho de defensa en juicio, se me escuche verdaderamente, pero fundamentalmente, doctor, le pido se analice la prueba con los criterios de la sana crítica. Si no, esta declaración indagatoria en lugar de ser mi mayor acto de defensa se convertirá en el presupuesto necesario para dictar mi pronto procesamiento”. Y añadió: “A veces siento que (el procesamiento) ya está escrito, ojalá me equivoque”.

