Importadoras y excluidas de la ATP no aplicarán para los créditos subsidiados

El Banco Central (Bcra) definió que las empresas importadoras de bienes finales así como aquellos sectores no incluidos en el programa de emergencia de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) no podrán tomar créditos con una tasa subsidiada del 24 % por no formar parte de los sectores más afectados por los efectos de la pandemia.

De esta forma, quedarán excluidos de la línea de créditos Mipyme impulsados a comienzo de la pandemia quienes no formen parte de los sectores críticos (turismo; gastronomía; transporte de larga distancia; recreación, cultura y deporte; jardines maternales; salud; y peluquerías) o elegibles, pero no críticos (industria; construcción; comercio; transporte; servicios administrativos, profesionales y empresariales; y minería no metalífera).

La decisión fue adoptada por el directorio del Banco en el marco de una serie de medidas para normalizar la política monetaria, que incluyeron una baja en la tasa de las Letras de Liquidez (Leliq), que pasará de 38 a 37 %, y un aumento de tres puntos porcentuales en la tasa activa de Pases, que quedará en 27 % de Tasa Nominal Anual (TNA).

El objetivo, detalló el Bcra en un comunicado, es alinear gradualmente las tasas del Tesoro con las tasas de los instrumentos de esterilización, así como “reducir gradualmente el costo cuasifiscal de la esterilización” y “aumentar la efectividad para influir en las tasas de corto plazo de la economía”.

(GAL)