Corrientes: otros 50 casos de covid-19 y se desconoce el nexo de cinco contagios

Se detectaron 50 nuevos casos de covid-19 en Corrientes, de los cuales se desconoce el nexo epidemiológico de cinco. De los contagios. 40 corresponden a Capital, 8 a Mercedes y 2 a Riachuelo.

El total acumulado de contagios a la fecha es de 1.616, de los cuales se han recuperado 1.236 personas que fueron dadas de alta. Se encuentran activos 349 positivos, de los cuales 36 están internados en el hospital de Campaña, de los positivos activos 305 son de Capital, 1 de San Roque, 1 de San Luis del Palmar, 2 de Itatí, 7 de Bella Vista, 2 de Santa Rosa, 19 de Mercedes, 5 de San Cosme, 1 de San Lorenzo, 1 de Empedrado, 1 Santo Tomé, 2 de Santa Ana y 2 de Riachuelo.

Han fallecido a la fecha 31 personas, 26 de Capital, 1 de Paso de los Libres, 2 de San Roque, 1 de Ituzaingó y 1 de Monte Caseros. Se encuentran en aislamiento preventivo obligatorio 3.725 personas y han concluido esa condición de aislamiento 26.605 personas.

El Comité de Crisis, ratifica que la trazabilidad de los contagios está controlada, aunque insisten en que es muy importante que la población prosiga cumpliendo con las medidas de higiene, uso del barbijo, distancia social, no generar aglomeraciones, no participar en eventos ni actividades no permitidas, consignando que en el país y en la zona el nivel de contagios es muy elevado, por lo que es fundamental el compromiso de cada ciudadano de cuidarse y cuidar a sus pares.