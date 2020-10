El descargo de una jueza correntina por un escrache en redes

La titular de la Defensoría de Pobres y Ausentes N° 2 de Corrientes, doctora Nora Maciel, realizó este domingo un fuerte descargo en su cuenta de Facebook y denunció ser víctima de un escrache.

En la publicación, Maciel sostuvo: "Estoy siendo objeto de una infame campaña 'escrachada"' como mala funcionaria del Poder judicial de Corrientes, desde un perfil falso creado al solo y único efecto de difundir una supuesta militancia partidaria que no debería por pertenecer a un poder independiente".

"Llevo 30 años en el Poder Judicial de Corrientes donde ostentó "asistencia casi perfecta con laboriosidad intensa, relaciones con compañeros de trabajo muy buenas y coherencia entre lo que predico, escribo, hablo y vivo en un todo compatible con mi actual función 'defensora de derechos humanos'", manifestó.

"Todos los inconvenientes que he tenido han sido por defender derechos vulnerados o ignorados con vehemencia. Algunos casos han sido reconocidos y destacados incluso a nivel internacional y esto no es un posteo de doctrina solo por eso no los menciono aquí", explicó la jueza.

"Mis afinidades con las políticas públicas nacionales y populares no son novedad ni han sido ocultadas nunca. Incluso antes del año 2003. Participo en espacios de construcción colectiva, tampoco es novedad", se defendió.

"Al amenazarme y tratar de minimizar mi laboral profesional, solo la enaltecen. Evidentemente soy importante y soy objetivo a atacar. Aquí estoy para defenderme pongan la firma y den la cara", concluyó.