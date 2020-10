Masterchef Celebrity: Nacho Sureda sirvió los fideos con la mano y fue eliminado

La primera semana de Masterchef Celebrity, el certamen gastronómico conducido por Santiago del Moro, fue todo un éxito. Los números acompañaron a la nueva apuesta de Telefe y, a través de las redes sociales, el público ya eligió a sus participantes preferidos. Y aunque aprender a cocinar es un proceso que lleva un buen tiempo, este domingo ya se conoció al primer eliminado.

Siete concursantes se enfrentaron en la primera gala de eliminación del programa: Analía Franchín, Belu Lucius, Roberto Moldavsky, Nacho Sureda, El Polaco, El Turco García y Rocío Marengo. El jurado, integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, presentó la prueba de la jornada, que en un principio no parecía implicar un gran desafío, pero que a muchos les generó más de un inconveniente: pasta casera con salsa a elección.

El italiano De Santis les dio una clase magistral a sus “alumnos” para que hicieran un buen papel. Como en todas las pruebas, los problemas estuvieron a la orden del día, pero algunos lograron sortearlos sin inconvenientes. Ese fue el caso de Rocío Marengo, que en un principio parecía que se quedaba sin tiempo, pero luego logró hacer unos destacados fideos “al chiodo” que, tal como explicó el chef, se trata del punto de la pasta previo al popularmente conocido “al dente”.

Marengo, quien llegó a la final de Masterchef Celebrity de Chile este mismo año, logró el plato más destacado de la jornada junto a Analía Franchín. De esta manera, subieron al balcón montado en el estudio de Telefe, reservado para los ganadores de la noche. Luego las siguieron Belu Lucius, El Polaco y El Turco García, a pesar de haber recibido fuertes críticas por su plato.

La decisión final del jurado estaba entre Nacho Sureda y Moldavsky: uno de ellos debía abandonar el programa. “No sé qué faltó. Tomé lo que me habían dicho la última vez, le puse todo mi amor y di lo mejor de mí. Por ahí lo que me falta es ordenarme un poco más, como me habían mencionado. Merezco quedarme porque tengo muchas ganas de aprender, es algo que me gusta, me encontré con un nuevo mundo, aunque siempre cociné porque vivo solo desde chico. Pero es un mundo que me interesa y tengo la capacidad y las ganas”, explicó el joven actor que trabajó en El Marginal, sobre los motivos por los cuales debería seguir en la competencia.

Moldavsky, por su parte, argumentó: “Tengo que cocinar más rico, no hay mucho secreto. Mi plato me gustó. Si me decís si lo hubiese cambiado, ahora te digo que sí porque no les gustó, pero a mí sí me gustó. Por ahí tengo un paladar más tranca… Obviamente tengo muchas ganas de aprender”.

El jurado no se puso de acuerdo inmediatamente sobre quién debía abandonar el certamen, pero hubo un detalle que terminó de inclinar la balanza: a la hora de emplatar sus fetuccini con salsa de tomate y finas hierbas, Nacho Sureda no utilizó un colador, sino que lo hizo con la mano.

“Nacho, fue el día en el que mejor te vi posicionado, desde el principio. Lograste una pasta correcta, pero cometiste errores insalvables. Mucha gente dice ‘no se ve qué pasará dentro de esa cocina’ porque tiene las puertas cerradas y no sabés lo que está pasando. Pero esta es una cocina abierta y yo vi lo que hiciste: serviste los fideos que comimos con la mano. Fue un gran intento logrado de cocinar mejor, y tuviste un error que es grosero”, aseguró Martitegui.

Por ese motivo, Donato anunció que el primer eliminado de Masterchef Celebrity es Nacho Sureda. A pesar de todo, él se manifestó orgulloso de haber pasado por el programa: “Me voy con la frente en alto, sabiendo que di todo lo que podía y puse mi amor y mi empeño”.

Dirigiéndose al jurado, señaló: “Gracias por sus devoluciones. Vine acá a aprender, no soy cocinero, lo mío es la actuación. Pensé que iba a ser más fácil porque siempre cociné en casa pero me encontré con otra cosa, otra exigencia y otros tiempos. Por ahí, se habrán dado cuenta, soy un poco colgado y pierdo la noción del tiempo y me disperso. Eso me jugó en contra”.

