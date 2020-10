Evaluar y definir, los próximos pasos que dará Humberto Krujoski en el TC Pista

El fin de semana en San Nicolás dejó sabor a poco para Humberto Krujoski. La sexta fecha del campeonato 2020 del TC Pista tuvo muchas complicaciones para el piloto correntino que terminó sumando pocos puntos y resignando posiciones en la lucha por llegar a la Copa de Plata.

“No pudimos avanzar lo esperado. No funcionó bien el motor y el auto en general. Sabíamos que podía pasar porque ya no era competitivo el año pasado. Se hizo un gran esfuerzo y valoro el trabajo del equipo para dejarlo en condiciones para correr, pero no es apto para pelear arriba”, manifestó Krujoski.

Durante la jornada del sábado el coche sufrió un desperfecto eléctrico que lo retrasó en la clasificación. En la serie logró avanzar tres lugares y en la final cruzó la bandera a cuadros en el puesto 20 pero un recargo por exceso de velocidad en la largada lo retrasó al vigesimoquinto lugar.

Hasta el autódromo bonaerense, Krujoski llegó con el auto que utilizó durante la primera parte del 2019. El Dodge tuvo que ser armado casi en una semana para poder salir a pista, mientras que el vehículo principal sigue en los talleres del equipo Castellano para ponerlo en condiciones después del despiste y choque que se vivió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Esperamos recuperar el auto anterior para la próxima fecha, pero hay que trabajar mucho en el motor y mejorar el tema de los frenos”, explicó el correntino.

Después de la sexta fecha, Humberto Krujoski quedó en el puesto 16 del campeonato, a cuatro lugares de clasificar a la Copa de Plata. Quedan solamente dos jornadas para finalizar la fase regular y allí deberá mostrar una gran recuperación.

El correntino tiene 113.5 puntos, mientras que Lucas Carabjal, hoy en el puesto 12 y con el último lugar para ingresar en la definición del campeonato, tiene 139.

“Estos próximos días vamos a evaluar la situación y junto al equipo definiremos cómo seguir”, reconoció.

Serán días de análisis para Krujoski y el equipo Castellano. El piloto correntino quiere estar presente en la próxima carrera pero con un auto competitivo que le permita pelear por los primeros lugares.

La séptima fecha se correrá el domingo 8 de noviembre en sede a confirmar. Todo hace indicar que se utilizará el autódromo Roberto Mouras de La Plata, incluso no se descarta una fecha doble, tal cual sucedió en San Nicolás durante el 12 y 13 de septiembre, cuando se reanudó la competencia en medio de la pandemia por el coronavirus.