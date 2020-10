Valdés alerta: “La plata no alcanza y hay impuestos que no se coparticipan”

El gobernador Gustavo Valdés se refirió al apoyo que brindó al presidente Alberto Fernández al firmar una solicitada junto con todos los mandatarios del país. “La única manera de salir de todo esto es estando todos juntos”, dijo en declaraciones a una radio porteña.

Valdés aseguró que está “agradecido” al Gobierno nacional, pero aclaró que “la plata no alcanza”.

“La plata nunca alcanza, aunque sí, hemos recibido importantes fondos para luchar contra la pandemia y hacer frente a la situación económica difícil”, dijo.

“No podemos ser desagradecidos, una ayuda de 1.500 millones de pesos, además de un préstamo de 800 millones de pesos, que lo usamos para abordar la situación sanitaria y para cubrir la caída en la recaudación nacional. Las provincias no podemos emitir recursos y por lo tanto esta ayuda es importante”.

El Gobernador pidió no descuidar la política monetaria, pues muchos gobiernos han fracasado por eso.

“Todo se está financiando con emisión, en medio de una economía paralizada, hay que estar en los zapatos del Presidente de la Nación y de su ministro de Economía para resolver esto, ya que nos encontramos en una economía parada, donde la disparidad cambiaria afecta sobre todo al productor, el que debe exportar”.

“Se avanzó con la emisión porque había que dar soluciones urgentes en una situación muy complicada, para que miles de argentinos puedan tener acceso a un plato de comida. Eso traerá consecuencias obviamente, como la depreciación del peso”.

“El posible aporte de las grandes riquezas tampoco vendrá para las provincias, por lo que se robustecerá la caja nacional. Esto también es un debate pendiente, el del auténtico federalismo”.

“Debe haber un ingreso de emergencia para esta situación, ya que muchos ciudadanos han sido alcanzados por los efectos negativos en lo económico, pero también debe haber un plan serio, una salida clara a esta crisis y se debe explicar de frente a la ciudadanía sobre esto”.

“No podemos olvidar que también se debe rediscutir lo inherente a la política monetaria, cuando el dólar sube mucho los que sufren son los pobres”.

En tanto, sobre las manifestaciones en todo el país dijo: “Hay que ser responsables. La gente tiene el derecho a manifestarse pero tienen que existir todos los recaudos para no perjudicar al otro. Yo no estoy de acuerdo con las grandes concentraciones, ya que no es recomendable en un momento como este. En Corrientes las marchas se hacen en autos, sin aglomeraciones en espacios públicos, a eso me refiero”.