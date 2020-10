Carolina Martínez Llano: “Una vice también puede llegar a la gobernación”

La vicepresidenta segunda del Senado, Carolina Martínez Llano (PJ), no ocultó sus deseos de llegar a la vicegobernación y también a la gobernación, aunque reconoció: “En estos momentos estoy muy bien en la Legislatura”.

La senadora del PJ, Carolina Martínez Llano en diálogo con Rubén Duarte, conductor del programa radial “La otra Campaña”, se refirió a los rumores sobre una posible candidatura a la vicegobernación. “Las especulaciones son parte de la política y si se quiere, una de las reglas del juego, estoy muy bien en el Senado y sí, alguna vez me lo planteé, lo que estoy segura es que en esta etapa de mi vida no puedo darle más tiempo a la política del que ya le doy, por mi responsabilidad como madre y por mi trabajo, ya que yo no vivo de esto”.

Para luego decir que “y esto a modo de chiste: una vicegobernadora, bien podría llegar a coronar como gobernadora, pero en tal caso apuntaría a que se trate de una fórmula ganadora, viendo cómo Cristina (Kirchner) hizo eso a nivel nacional”.

“No es algo que me disguste y si bien en política nunca digas nunca, hoy no están dadas las condiciones, pero hay un militancia fuerte en lo personal y lo que quiero significar es que no le saco el cuerpo a las responsabilidades”.

“El peronismo es mayoría en Corrientes. Apuesto a que encontremos ámbitos de análisis, discusión y decisión para que podamos integrar el poder central y definir acciones. Tengo esperanzas, como muchos otros, que estaremos tras el compañero que tenga las mejoras condiciones objetivas para traccionar los votos”, sostuvo la senadora del PJ, al referirse a las elecciones del año entrante.

En relación a las internas del PJ anticipó que “así como están las cosas se tendrá que realizar después de las elecciones generales, sería lo más sensato, de nada vale que a las apuradas definamos, porque el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad. El peronismo se debe una legitimación, sólo lo puede dar una elección interna hecha con seriedad, con tiempo, donde podamos participar todos los compañeros”.

“Deberemos ponernos todos de acuerdo. Si el peronismo quiere coronar un gobernador, si quiere avanzar con más representación legislativa tiene que trabajar en serio”.

En cuanto a las elecciones nacionales consideró que “estamos en un época difícil, el Gobierno nacional tiene muchos frentes abiertos. Al presidente Alberto Fernández, lo veo muy dedicado al trabajo, tenemos que ayudarlo. La elección 2021 será muy difícil, tendremos que trabajar mucho y si queremos ganar en Corrientes, el peronismo debe cerrar filas en torno a él”.