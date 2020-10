Plan Hídrico: Tassano controló trabajos de desobstrucción de ductos

La Municipalidad de Corrientes da continuidad a las tareas que se llevan a cabo en distintos puntos de la ciudad en el marco del Plan Hídrico; en esta oportunidad, en el barrio Pujol, donde los trabajos fueron supervisados por el intendente Eduardo Tassano.

Las tareas de limpieza, inspección y desobstrucción de los desagües se ejecutaron en distintos sectores del barrio con el objetivo primordial de prevenir inconvenientes ante futuras lluvias. La finalidad de este tipo de acciones consiste en eliminar todo material residual que obstaculice el normal escurrimiento de las aguas.

“Continuamos con tareas preventivas ante contingencias climáticas en toda la ciudad; en esta oportunidad, en la calle Cristo Obrero, acá en el barrio Pujol. Estamos trabajando en nuestro esquema de limpieza y desobstrucción”, dijo Tassano, al tiempo que detalló que “llama mucho la atención todo lo que se recupera en el sistema de desagüe: muchas cosas de mampostería, rocas endurecidas, materiales metálicos, etcétera”.

Durante su visita al barrio Pujol, el intendente mantuvo contacto con los vecinos, quienes dieron detalle de la situación en el lugar: “Los vecinos nos explicaron que en esta zona, en épocas de lluvias, por el declive, se concentra mucha cantidad de agua, así que con esto buscamos mejorar la situación”, manifestó el intendente. “Este tipo de tareas las estamos haciendo en lugares puntuales como éste, que son claves en cuanto al acumulamiento de agua, lo que sin dudas nos va a ayudar a mejorar en toda esta zona”, expresó.

PRESENCIA EN LOS BARRIOS

La Municipalidad continúa con los trabajos de desobstrucción de pluviales en distintos barrios de la capital, tarea que se lleva adelante con la previa determinación de aquellos puntos considerados más críticos.

“Estamos trabajando sobre un mapa donde puntualmente localizamos las obstrucciones más grandes, y a partir de ahí, seguimos avanzando e intensificamos la labor en esta época en la que no está lloviendo”, especificó.

En este marco, el intendente también hizo hincapié en trabajos llevados adelante por la Provincia en la ciudad, con lo cual se complementan las labores ejecutadas a través del Plan Hídrico: “Hay un gran trabajo en limpieza y desobstrucción, con grandes obras que ya se han comenzado, como la que está haciendo el Gobierno de la Provincia en el canal 5, el canal sur, en zona de Santa Catalina, y otras que están pendientes, así que tenemos que seguir trabajando”, destacó.

CONCIENTIZACIÓN

Tras recalcar que la ejecución de las labores de desobstrucción permite prevenir situaciones de acumulación de agua durante épocas de lluvia, Tassano transmitió un mensaje dirigido a los vecinos de la ciudad, a quienes instó a continuar comprometiéndose en colaborar entre todos para mantener el correcto escurrimiento: “Debemos seguir concientizando y pensando que no debemos tirar las cosas en lugares no debidos, en lugares por donde sale el agua. Tenemos que cuidarnos y no hacerlo, porque eso a la corta o a la larga termina perjudicando a todos los vecinos”, remarcó finalmente.