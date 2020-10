Mica Viciconte, eliminada del Cantando 2020: “Le pido disculpas al público"

La emisión del viernes pasado del Cantando 2020 terminó con el suspenso a flor de piel. Mica Viciconte, Agustín Cachete Sierra, Alexander Caniggia y Paula Trápani habían quedado sentenciados al no lograr el puntaje requerido para avanzar a la siguiente ronda, la de homenajes. Con algunas dudas, el jurado decidió salvar a los dos últimos, por lo tanto la ex Combate y el joven actor debieron dejar su continuidad en el certamen en manos del voto telefónico. Pero como el tiempo escasea en la pantalla chica, la definición recién se llevó a cabo este lunes.

A lo largo de todo el programa el público pudo votar por su pareja preferida. Antes de conocer el resultado, cada uno manifestó el motivo por el cual debería quedarse en el certamen. “Quiero seguir porque es un trabajo para nosotros y porque somos un equipo y creemos que podemos mejorar”, argumentó Viciconte. “Me quiero quedar porque la paso muy bien, conocí gente muy linda y disfruto mucho de mi coach y de mi compañera”, señaló Cachete Sierra.

Lo cierto es que la definición estuvo en manos del público. El escribano del programa hizo su entrada al estudio y, después de que Ángel de Brito recibiera el sobre con el resultado, Laurita Fernández miró con seriedad a cámara y dijo: “Hay mucho nerviosismo, las dos parejas ya estuvieron en duelos pero saben que este era difícil”. “Además de tener muchos seguidores, son dos equipos muy queridos por la producción y el programa”, se lamentó el periodista.

Los número demostraron que fue una votación muy pareja, pero finalmente Mica Viciconte debió abandonar el programa tras recibir el 48 por ciento de los votos. Cachete Sierra, con el 52 por ciento del apoyo de la gente, continúa y realizará un homenaje a Carlos Gardel en el siguiente ritmo.

“Gracias a la gente que me votó y a mi equipo, que es lo más. Al público le pido mil disculpas”, señaló Mica Viciconte con tristeza, tras conocer el resultado.

Cabe recordar que en su última presentación, Viciconte había cantado junto a su partenaire, Alito Gallo, y Ariel Puchetta, de Ráfaga, invitado para ser parte del trío. Además, Fabián Poroto Cubero observó su performance a un costado de la pista. Pero recibió una pésima devolución de parte del jurado, en lo que fue una de sus peores noches en el certamen.

Este lunes también tuvo lugar el regreso de Carmen Barbieri a la pista después de un largo tiempo. La capocómica tuvo que alejarse del certamen tras sufrir un esguince de tobillo durante un ensayo. Creyó que su ausencia duraría tan solo unas semanas, hasta que lograra recuperarse de la lesión. Pero mientras hacía reposo en su casa la invadió un herpes zóster (culebrilla), que empezó como una molestia en su boca, pero que rápidamente comenzó a ramificarse por todo su rostro. Empezó un tratamiento, sin embargo, días después el problema se agudizó: el virus le había provocado una parálisis facial.

Ya mucho mejor, después de tomarse un tiempo para descansar y recuperarse como corresponde, Carmen volvió al programa junto a su partenaire, Mariano Zito, para realizar un homenaje a El club del clan. “Quiero agradecer a todo el mundo que me ha cuidado. Porque yo quería venir para hacer el trío y mi coach me vio por Zoom y me dijo: ‘No, mi amor’. Me agarró una parálisis facial y me dijo ‘no podés dar lástima’”.

Su performance fue un gran éxito. Recibió una excelente devolución de parte del jurado: un 8 de Nacha Guevara, otro de Oscar Mediavilla, y un 10 de Moria Casán, además del voto secreto de Karina La Princesita. De esta manera, se llevó 26 puntos y el pase asegurado a la siguiente ronda.

Infobae