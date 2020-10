Daniela Mühlberger habló de la tormentosa relación con su hermano

Daniela, la hermana de Rubén Mühlberger, contó tormentosos detalles de la relación que mantiene con el médico. Sentada en el estudio de Intrusos, la mujer aseguró que después de una fuerte discusión el domingo pasado decidió contratar a un abogado. “Fue el quiebre. Me sentí ahorcada emocionalmente. En un callejón sin salida. Sentí asco. Fue la primera vez que dije ‘basta’”.

Acompañada por su abogado, Ignacio Trimarco, Daniela Mühlberger relató distintos episodios que vivió con el llamado “médico de los famosos” que fue investigado por una supuesta infracción al artículo 106 del Código Penal –que hace referencia al abandono de persona–, además de ciertas irregularidades, como haber ejercido la profesión con la matrícula vencida.

“¿Quién soy yo para él? Como me dijo el domingo: ‘Tengo que lidiar con vos, sos mi hermana impresentable, la conflictiva, la gorda’. Él no quiere a mi hijo. No lo quiere desde la concepción porque no quiere a su padre. Yo creo que no lo quiere porque es mi hijo. Lo odia", aseguró Daniela, y agregó: “Va a haber contradicciones en mi historia porque yo lo quiero a mi hermano. Él está con un problema de salud muy grande y me apena".

Por su parte, sostuvo que dentro del vínculo que tiene con su hermano ella tiene “dependencia emocional y económica”. Y es por eso que su psiquiatra (ndr: Daniela Mühlberger dijo que está bajo tratamiento psicológico por la relación con su hermano) le sugirió que almorzara una vez por semana con Rubén.

“Yo tengo con él una relación como de una mujer golpeada. Es el síndrome de la mujer golpeada, nada más que soy su hermana”, continuó Daniela Mühlberger, y contó por qué se pelearon el último fin de semana: “Con él no sabés qué hacer porque un día hacés las cosas bien y después mal. Llegué a su casa y estaba re agresivo. Me dijo gorda, fea. No estoy bien, chicos. No la estoy pasando bien”.

“La semana pasada tuve al papá de mi hijo internado y estuve preocupada porque mi hijo tiene 15 años y estuvo solo. ¿Y sabés que me dijo? ‘Ojalá le tengas que poner el papagayo y la chata’”. Esas palabras fueron el detonante para que Daniela decidiera presentarse en televisión y también pedir declarar en contra de su hermano en la causa legal.

Según indicó su abogado, Daniela Mühlberger trabajó “en negro” para su hermano. Y ella agregó que Rubén se comunicó con ella en abril de 2019 para que se mudara de Luján –en donde estaba viviendo– a Capital Federal y montara un centro de estética de menor complejidad en uno de sus consultorios. Sin embargo –siempre según el relato de Daniela– Natalia, la secretaria de Mühlberger, se opuso ya que tenía intenciones de usar dicho inmueble para asociarse con el médico: “Ella lo manipula”.

“A mí me mandó a trabajar a una de sus dietéticas, donde yo asesoraba a la gente si tenía alguna duda”, indicó, y reprochó: “Yo volví porque él me dijo que quería que trabajara con él, me hizo una oferta para creer. Pero después me prohibió hacer estética porque ya había otra doctora".

Por su parte, relató un tormentoso episodio que tuvo lugar el 1 de enero del 2018. “Me dejó en el medio de la ruta porque mi perro ladraba. Tuve que llamar al 911, y pasó un señor en una camioneta que me llevó hasta la ciudad más cercana. El miedo de mi hermano era que yo hiciera la denuncia, pero solo fui a la comisaría para que me pidieran un taxi porque me quedé sola en la ruta".

