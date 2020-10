Aumenta la desesperación de familiares de los jóvenes desaparecidos en el río

Hace 20 días cinco jóvenes cayeron a las aguas del río Paraná, tres de los cuales aún siguen sin aparecer. La mamá de dos de ellos, los hermanos Ariel y Cristian Barrientos, con angustia e impotencia expresó ayer: “Si tuviera los medios, saldría yo misma a buscar a mis hijos”.

El otro joven desaparecido es de apellido Maciel.

“El Ejército Argentino quedó en contestar nuestra llamada y no hubo ningún otro contacto. No pasa nada. En inmediaciones de la isla Meza necesitamos una ecosonda para medir la profundidad y continuar las tareas. El buque que colabora no tenía, mi marido le solicitó a un compañero de trabajo y pudo conseguir la herramienta y le dijeron que se puede hacer ese trabajo y desde la empresa privada que apoya la búsqueda con el buque, respondieron que no”, contó la mujer ante FM Radio Dos.

Señaló además que “la búsqueda sigue, pero los que buscan no hacen lo que tienen que hacer”, se quejó y agregó que “es muy poco lo que pueden realizar, hoy tenía que venir un buque y sacó un tronco y debería haber sacado otro cerca de donde ocurrió el hecho. No pudieron por la profundidad del río”, explicó la señora.

“Estoy con bronca e impotencia. Si tuviera los medios, saldría yo misma a buscar a mis hijos. Las fuerzas no hacen las cosas como tienen que hacer, los malloneros son los únicos que colaboran”, enfatizó.

El hecho

El pasado 19 de septiembre cinco jóvenes cayeron al río Paraná cuando volvían en una embarcación precaria desde la isla Meza a la costa del barrio Punta Taitalo, a la altura del aeropuerto. Cuatro jóvenes, tres de la misma familia, dos hermanos y un primo, todos de apellido Barrientos y un amigo de apellido Maciel, desaparecieron.

Un quinto integrante que nadó hasta la costa y pudo ser rescatado, quedó en estado de shock y no recordaba nada de lo que pasó. Unos días después hallaron el cuerpo sin vida de Ignacio Agustín Barrientos, de 22 años.

