Las fotos del último adiós al padre de Gimena Accardi

Gimena Accardi despidió este jueves a su padre, Hugo, que falleció el martes luego de haber estado internado durante 55 días por coronavirus, lo que derivó en una neumonía bilateral.

Al cementerio solo pudieron entrar ocho familiares, entre los que estaban Gimena y Nico Vázquez. Y el actor pidió que acercaran el cajón hacia la puerta ya que del otro lado de la reja había alrededor de 30 personas acompañando a la pareja para despedir a Hugo.

"A mi me gusta escribir, ¿sabés? Pero más me gusta leer lo que causa en el otro. Si le hice bien, ya está", le dijo una vez Hugo Accardi a su yerno, Nicolás Vazquez. Para rendirle homenaje, su hija leyó un párrafo de uno de los libros que escribió su padre.

"Sé que querías vivir, porque amabas la vida, pero también sé que ahí donde estás ahora estás en paz y rodeado de gente que amás mucho. Seguro mamá te espera con un fuerte abrazo y tus viejos también", escribió Gimena Accardi -que perdió a su madre durante su adolescencia- en un conmovedor posteo que le dedicó a su padre en las últimas horas.

"Te amo, pa, te lo dije mil veces mientras te hacía masajes en la cabeza, los pies, las orejas y te daba fuerte la mano. Te acaricié todo lo que pude y te conté cosas lindas", escribió Gimena Accardi en la desgarradora parte que le escribió a su padre.

Gimena Accardi agradeció el apoyo de todas las personas que se acercaron a acompañarla y a despedir a su padre.

La ceremonia duró 10 minutos y después de la bendición del cura, los ocho familiares que habían podido ingresar, estuvieron presentes en el entierro.

Paula Chaves, con su hija Filipa sobre su pecho, y María del Cerro junto a Meme Bouquet estuvieron presentes en el cementerio acompañando a Gimena Accardi y Nico Vázquez.

Paula Chaves se acercó al cementerio con su hija Filipa, de tres meses.

“Tus amigos, compañeros de trabajo durante 44 años, familia y todo aquel que alguna vez te cruzó te recordarán por siempre. Por ser un tipo noble, fiel a su pensamiento, trabajador, generoso, inteligente y cariñoso. Me están llenando de amor con mensajes hablando de lo que fuiste, y yo no tengo dudas porque me criaste y pude disfrutarte 35 años”, agregó Gimena en el texto que le dedicó a su padre.

“Te despido con orgullo y admiración, porque no merecés otra cosa”, había escrito Nico Vázquez en la despedida a su suegro.

“Quedate tranquilo que seguiré cuidando a la luz de tus ojos, tu hija Gime, quién no sólo lleva tu sangre, sino tu esencia: una mujer maravillosa”, indicó Nico Vázquez en el conmovedor posteo que le dedicó a su suegro en sus redes sociales (Fotos: Ramiro y Matías Souto / Grosby Group)

Infobae - (Fotos: Ramiro y Matías Souto / Grosby Group)