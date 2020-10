El integrante de Los Wachiturros acusado de abuso, fue sobreseído

Emmanuel Guidone, más conocido como DJ Memo, uno de los integrantes de la banda de cumbia Wachiturros fue sobreseído de la causa por abuso que pesaba sobre él desde el 2012. Sin embargo, deberá continuar en libertad condicional por otra acusación.

Gonzalo Rodrigo Fuenzalida abogado del músico, confirmó a Telefe Noticias que su cliente había sido absuelto en la causa por abuso de una menor en Santiago del Estero en el 2012, em pleno auge de la banda que lideraba. Desde que se inició la causa él siempre sostuvo su inocencia. En el 2017 fue preso, acusado de transportar estupefacientes para su comercialización y luego de dos años le concedieron el beneficio de la libertad condicional, por lo que debe firmar la libertad una vez por mes hasta el 2022.

“Sigo procesado hace siete años esperando juicio, siempre creyendo en la justicia, muy tranquilo, pasó por cuatro juzgados. La gente puede pensar lo que quiera, estoy tranquilo esperando el juicio”, había contado él el año pasado en Involucrados.

Aquel fue su regreso a la televisión luego de cuatro años: "Estamos muy agradecidos a la gente de Involucrados y de América por esta oportunidad. Estamos muy contentos y esperando todo lo mejor de lo que fue este suceso. Durante este tiempo hemos estado haciendo presentaciones en fiestas privadas y ahora con esta nueva proyecto estamos viendo de armar una gira por el interior del país. Apuntamos a lo que siempre hicimos, de alegrar a la gente hablando de cosas sanas”.

En una entrevista con Mauro Szeta en enero de este año, Guidone se había referido a la causa por abuso: “7 de mayo del 2012, yo 22 de años, me llevan detenido cuatro días en Santiago del Estero. Tuve una condena social y mediática, judicial nunca. Me dio bronca porque son inocente”.

En la misma nota, habló de su historia familiar y cómo y por qué comenzó a delinquir: “Fui al colegio hasta segundo año, no me gustaba estudiar, comencé a salir de noche. Empecé a consumir marihuana, un día voy a comprar y se ve que los que vendían estaban investigados, llega el grupo de brigada y me llevaron preso. Mis viejos no me dejaron salir, me mandaban al colegio en remis, siempre me ayudaron pero el consumo no paró y me junte con gente que no debía”. La primera vez que vio un arma, contó, fue a los 17: “Me llamaba la atención tener mi plata, aunque nunca me faltó nada, y a los 19 me llevaron preso”.

DJ Memo, de 30 años, también habló del surgimiento de los Wachiturros y de cómo eso lo salvó, al menos mientras duró: “En el 2011 tuve la suerte de participar de una banda que tuvo mucho éxito. Yo bailaba y unos amigos hacían pasos raros y les dije de armar un grupo. Agarramos remix, modificamos la letra. Lo presentamos en Pasión de sábado y a la semana siguiente teníamos 20 shows para hacer. Un sueño despierto que me alejó de las drogas y de las malas amistades”.

Al ser consultado sobre si se arrepentía de algo, respondió que sí: “Saber que mi papá carga con una enfermedad, diabetes, por lo que pasó conmigo... Mi sufrimiento lo aguanté pero el de mi familia no se compara”.

