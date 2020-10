Por el Día de la Madre duplicaron el cupo de turnos para visitas a los cementerios

Durante los últimos días aumentaron notablemente las solicitudes de turnos para visitar los cementerios San Juan Bautista y San Isidro de Laguna Brava. Se llegaron a agotar los que estaban disponibles hasta el domingo, por eso la Municipalidad de Corrientes resolvió ampliar el cupo considerando el Día de la Madre y el de los Fieles Difuntos.

Antes de haberse tomado esta decisión se permitía el ingreso de hasta 20 personas por turno de 30 minutos y ahora se duplicó esa cantidad para que más correntinos tengan la posibilidad de visitar a sus familiares fallecidos. Siempre en el horario de 9 a 12,30 y de 14 a 17,30, y respetando las medidas de prevención sanitaria.

Esta ampliación de turnos continuará hasta el 3 de noviembre, mientras se evalúa poder extenderlo a lo largo de todo el mes próximo. Así lo adelantó el titular de la Dirección de Defunciones, Federico Ferreyra, quien instó a quienes visiten los camposantos a respetar los horarios asignados y cumplir con todas las medidas de seguridad sanitaria.

“Hemos ampliado los turnos durante todos los días en todos los horarios de funcionamiento, ya que veníamos con un cupo muy reducido (hasta 20 personas) y hemos podido ampliar en función de la capacidad y de las medidas que podemos garantizar de distanciamiento”, destacó Hugo Calvano, secretario de Coordinación de Gobierno.

En esta ocasión, sabiendo que el Día de la Madre es uno de los días con mayor concurrencia y eran necesarios ampliar los turnos, se avanzó de esa manera y aún quedan turnos que puden solicitarse en sistemas.ciudaddecorrientes.gov.ar/turnos/, a través del 0800-5555-6864 o en la Dirección de Defunciones ubicada en el Palacio Municipal, 25 de Mayo 1138.

Protocolo

Los cementerios seguirán estrictos protocolos para evitar algún tipo de contagio. Están diferenciadas las puertas de entrada y de salida, ordenando el ingreso. Además se provee alcohol en gel o diluido para uso de los visitantes. Es obligatorio el uso de barbijo, y se deberá mantener la distancia respectiva.

Solo se podrá realizar ofrendas florales, no estará permitido ningún tipo de ceremonia religiosa. La permanencia dentro del cementerio no podrá ser mayor a 30 minutos para poder generar circulación permanente. Cabe destacar que los grupos no podrán ser mayores de cuatro personas, a menos que sea grupo familiar de primer vínculo.

Cabe recordar que los turnos serán asignados por zona, por ello es importante que -antes de sacarlo- se identifique en los planos dónde se encuentra el sector que se va a visitar.

(HM)