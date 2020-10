Más de 80 animales perdidos en un año a mano de los delincuentes

A mediados del mes de julio el productor ganadero Oscar Almonacid -al igual que unos meses antes- volvía a ser víctima de las bandas de cuatreros que operan en la zona del paraje Cambay, en la parte rural de Santo Tomé. En esa ocasión, en diálogo con el portal Urgente Santo Tomé, denunciaba la impunidad con la que actúan los ladrones de ganado e indicaba que en el lapso de un año, había perdido más de 80 animales en mano de los delincuentes, ya sea por robo o por faena clandestina en su propio campo. “Estoy harto de tanta impunidad”, indicaba, agregando que “toda la información que tengo se la pasé al fiscal y a la Policía, pero no tuve respuestas”. En este sentido, recalcaba que hizo “infinidad de denuncias, pero jamás han llegado a algún puerto. Siempre se trancan porque no aparece un acusado directo, aunque sospecho de varios. Sin tener elementos es muy difícil, entonces llega la denuncia y al no tener responsable directo, muere ahí. Es una pérdida de tiempo terrible. No sé si hay benevolencia, hasta no sé qué término usar”.

En este marco, explicaba que “estamos cansados de esta situación, me siento impotente. El tiempo que me demanda ir al pueblo a hacer la denuncia es lo que demora que liberen a los delincuentes. Es como si hicieran a propósito, mi señora y yo estamos sin personal porque no se puede confiar en nadie”, enfatizaba.

En cuanto a la posibilidad de que los animales robados fueran comercializados en comercios de la zona, el productor expresaba que “en Santo Tomé yo veo mano floja en la lucha contra el abigeato. En lugar de disminuir va creciendo, porque comercializan en las carnicerías del medio. Sin dudas, Bromatología constata que en las carnicerías exponen en el exhibidor las carnes con los sellos que corresponden, pero y en la gran mayoría de los comercios, al fondo están las viviendas de los familiares y allí está la carne mal habida”.

