Los comentarios de José María Muscari sobre Germán Martitegui que causan furor en Twitter

“Empezó mi noche con Germancito. Más exige, más lo quiero besar”; “Pelado emoción, jurado exige y emociona”; “¿Es alto Tegui? No quiero hacerme falsas expectativas”; “Cuando Germán prueba me imagino cosas”; “Germán camisa blanca, saco negro. Muy alfa”; “Amo este beboteo de (Vicky) Xipolitakis y Germán, me excitan mucho”; “'Chupar el huesito de pollo'. ¡Ay Dios! Germi, te amo".

Desde que Masterchef Celebrity debutó en la pantalla de Telefe, José María Muscari demostró ser un gran fanático del programa que conduce Santiago del Moro. El director teatral lo expresó a través de distintos mensajes en las redes sociales, entre los cuales habló de cada uno de los participantes e hizo un especial foco en uno de los integrantes del jurado: Germán Martitegui.

El chef comparte el estrado y evalúa los platos junto a Donato De Santis y Damián Betular. Tiene su restaurante Tegui -de ahí, su apodo- y formó una familia monoparental junto a sus dos hijos, Lautaro y Lorenzo, que nacieron con seis meses de diferencia y a través del método de subrogación de vientre.

“Nunca pensé que iba a decir esto, pero primero soy padre y después todo lo otro. (La paternidad) te cambia todo, tu ego y tu trabajo pasan a un segundo plano. Estoy en esa: hoy en día Germán Martitegui es un papá que tiene un restaurante en un sector que la está pasando muy mal como la gastronomía y encima empezó a hacer televisión y todo el mundo está hablando de él”, dijo el jurado del certamen en una reciente entrevista con Teleshow.

José María Muscari se declaró fanático del certamen gastronómico y en cada emisión -de domingo a jueves por Telefe- se convierte en TT (Trending Topic) por los mensajes y comentarios que hace en su cuenta de Twitter, red social en la que tiene medio millón de seguidores.

En su biografía, se define como “actor, director y dramaturgo”. “Hago teatro, circulo en la televisión, hablo cositas por la radio, voy al gimnasio de puro gusto y busco felicidad”, indica allí y agrega: “Soy esto”.

En diálogo con Teleshow, el director de Sex sostuvo que escribió aquellos tuits porque es fanático del chef y del programa. “No conozco a Martitegui, nunca lo vi. Y tampoco se comunicó nadie conmigo por los mensajes. Soy fanático de Masterchef Celebrity y de él”, indicó este lunes y agregó que mientras respondía lanzaba una carcajada por la repercusión que tuvieron sus comentarios en las redes sociales. “Contesto y me río”, advirtió.

“Su vida es un misterio”, agregó Muscari, intrigado y queriendo conocer detalles sobre la vida privada de Martitegui, quien planteó una sola condición antes de aceptar la convocatoria a Masterchef Celebrity. “Mi única referencia con famosos era un programa de otro canal y le dije (a la producción): ‘Tengo una vida muy privada y no tengo ganas de estar metido en conventillos’. Y ellos me aseguraron que esto iba a ser completamente distinto. Me daba miedo por mis hijos. Una cosa es haber hecho un programa que iba solo los domingos y otra cosa es estar todos los días en la televisión. Es mega exposición. Lo que sí me pregunté fue “¿cómo va a afectar a mis hijos esta súper exposición? Por ahí no podré ir más a una plaza”. Pienso esas cosas, como alguien que no sabe lo que va a pasar”, dijo el chef a Teleshow en su momento.

Mientras tanto, José María Muscari se conforma viendo a Germán Martitegui todas las noches por la pantalla de Telefe y compartiendo sus sensaciones a través de su cuenta de Twitter. El director teatral apela a su humor y tampoco espera que el chef le responda, él solo busca entretener y hacer reír a sus seguidores sobre los comentarios que causan furor en los usuarios.

Infobae