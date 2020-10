Internaron a José María Listorti por coronavirus: “Estoy con neumonía, por favor cuídense”

Luego de dar positivo de coronavirus hace una semana, el conductor José María Listorti debió ser internado por un cuadro de neumonía. A través de su cuenta de Instagram, el humorista grabó un video para llevarles tranquilidad a sus seguidores.

“Bueno, acá dándoles el parte del COVID. Como se darán cuenta por el camisolín, estoy internado en Los Arcos. El sábado tuve un poquito de fiebre, 38,4º, el domingo a la mañana seguimos con fiebre y mi doctor me dijo ‘No, acá algo pasa’”, relató el conductor de Hay que ver (El Nueve).

Además, detalló que se hizo una serie de estudios que dieron como resultado neumonía. “Vinimos, nos hicimos estudios, una tomografía de tórax, análisis de sangre y me dijo que tengo una neumonía provocada obviamente por el COVID”, agregó Listorti. El compañero de Denis Dumas aseguró que está “bien” y destacó que ya le bajó la fiebre. “No me agito y tampoco estoy cansado”.

Para cerrar, José María les pidió a sus seguidores que se cuiden “más que nunca”. "No subestimen la enfermedad y no piensen que no les va a tocar”, advirtió. De esta manera, Listorti se sumó al listado de famosos que se contagiaron de coronavirus y tuvieron que ser internados. El conductor estaba aislado en su casa desde el domingo 11 de octubre, día en el que empezó a sentir algunos síntomas.

Recordemos que su compañera Denise Dumas también se ausentó por unos días cuando su marido, Martín Campilongo, dio positivo de COVID-19. Desde que aparecieron los síntomas, toda la familia permaneció aislada. La modelo y sus hijos no se realizaron el hisopado, ya que son considerados positivos por mantener un contacto estrecho con Campi.

En las últimas horas, se confirmaron también los positivos de Los Palmeras y Victoria Xipolitakis. En el caso de la banda santafesina se infectaron en los ensayos que venían realizando por el aniversario de la final de la Sudamericana que protagonizó el club Colón de Santa Fe, en el 2019, y que significó una difusión internacional para el grupo. “Como todos estuvimos juntos ensayando para el aniversario de la final de Colón en Paraguay, decidimos aislarnos por 14 días todos, porque es obvio que estamos todos contagiados”, afirmó Marcos Camino, integrante del grupo.

Por su parte, la griega utilizó su cuenta de Instagram para expresarse luego de haber dado positivo de coronavirus. Todos los participantes de Masterchef Celebrity fueron hisopados el último fin de semana después de que El Polaco –y su mujer, Barby Silenzi– confirmara que había contraído el virus.

Según su experiencia, la ex vedette presenta “todos los síntomas” de coronavirus. “A veces son leves, otras no”, indicó, y detalló: “Tengo tos seca, fiebre, cansancio corporal fuerte y a veces me falta el aire”. También aseguró que intenta mantenerse fuerte por su hijo, Salvador, de casi dos años, fruto de su relación con su ex marido, Javier Naselli. “Sé que tuve un año muy duro, pero va a pasar esto también”, se mostró confiada.

Infobae