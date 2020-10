Javier Saiz optó por continuar en Corrientes, pero en San Martín

La tórrida siesta correntina se vio ayer sacudida con la información deportiva. Javier Saiz decidió dejar, después de seis temporadas, Regatas Corrientes para sumarse a San Martín para la próxima Liga Nacional de Básquetbol.

El ala pivote cordobés de 26 años y 2.06 metros de altura optó por la oferta que le realizó la entidad Rojinegra y así le puso punto final a la incertidumbre que había sobre su futuro basquetbolístico.

“Estoy un poco más tranquilo porque se definió mi futuro. Sigo en Corrientes, donde estoy muy cómodo y me gusta mucho”, relató.

“Hoy considero que es lo mejor para mi carrera deportiva. No me terminaron de cerrar las ofertas del exterior. Me concentré en analizar las propuestas disponibles en Argentina y después ya pasó por ver lo que sería mejor para mi desarrollo profesional”, argumentó Saiz en declaraciones que realizó a la Red Deportiva (FM La Red Corrientes).

La decisión no fue sencilla, dado que llegó a Corrientes durante el segundo semestre del 2014 para sumarse a Regatas, hasta el momento el único equipo con el cual jugó la Liga Nacional.

“Fue complicado salir después de tanto tiempo del rol que tenía en Regatas, pero los cambios de aire y aceptar el desafío en otro club por ahí me hacen bien. En cada formación de equipo, cada uno asume un rol. Pienso que ahora en San Martín puedo tener uno más importante”, afirmó.

En la temporada pasada, Saiz jugó con Regatas 24 partidos, en los que promedió 9.3 puntos y 4.9 rebotes en 22.1 minutos de media.

Respecto a su nueva entidad, comentó que “San Martín estaba bien ensamblado la temporada pasada, pero ahora no contará con sus extranjeros y creo que yo voy cumplir la función de uno de ellos”, en referencia al interno Brian Fitzpatrick, el otro foráneo fue John Fuller.

El entrenador “Diego (Vadell) me dio tranquilidad y confía en que pueda adaptarme bien al equipo para aportarle varias cosas. En cada formación de equipo, cada uno asume un rol. Pienso que ahora en San Martín puedo tener uno más importante”, sentenció.

Con la contratación de Saiz, por el momento San Martín se retira del mercado de pases, “salvo que se presente una excelente oportunidad”, señalaron en la entidad del barrio La Cruz.

El plantel Rojinegro ya contaba con Gastón García, Tomás Zanzottera, Matías Solanas, Emiliano Basabe, Sebastián Acevedo y Maximiliano Andreatta, además de los juveniles (Guido Sottile, Franco Méndez, Rolando Vallejos y Franco Alorda). Mientras que Iván Basualdo y Jonathan Machuca se sumarán una vez que terminen de competir en la Liga de México.

Por último habló de lo que significó Regatas Corrientes en su carrera. “Fue mi primer club profesional. Me permitió el crecimiento deportivo y profesional. Dejo muchas cosas buenas y amigos en el club”.

Jugadores que vistieron las dos camisetas

La historia de la Liga Nacional de Básquetbol marca que Regatas y San Martín compartieron la categoría durante siete temporadas, incluida la 2019-2020 que debió suspenderse por la pandemia del coronavirus. A lo largo de esos torneos, varios jugadores vistieron las dos casacas, por lo tanto la situación que se presenta con Javier Saiz no es inédita.

El caso más reciente se dio con el base Jonathan Treise, pero a la inversa y con una particularidad: el traspaso fue durante el mismo torneo. Dejó San Martín en el año 2017 para sumarse a Regatas en el 2018.

El caso más parecido al de Saiz se dio con Miguel Gerlero, que cambió de barrio de una temporada a otra. El alero jugó para Regatas desde el 2012 hasta el 2014, año en que pasó a San Martín para jugar dos temporadas. Ahora milita en Comunicaciones de Mercedes.

Por su parte, Fabián Ramírez Barrios estuvo en el Rojinegro durante su debut en la Liga (2011-2012), aunque había llegado tres años antes para jugar el TNA. Luego de un paso por Olímpico de La Banda, Baurú de Brasil y Boca Juniors, recayó en Regatas en el año 2016 hasta el torneo anterior para sumarse a Quimsa de Santiago del Estero.

En tanto que el pivote Damién Tintorelli llegó al parque Mitre para la temporada 2007-2008 y se quedó hasta las siguientes. Varios torneos estuvo en Quimsa de Santiago del Estero y en la Liga 2016-2017 fue integrante del plantel de San Martín.

Mientras que Matías Bortolín estuvo una temporada en Regatas (2013-2014) y otra en San Martín (2015-2016).

También jugaron para los dos equipos de la capital correntina, Mariano Fierro (Regatas 2008-2009 y San Martín 2015-2016), Maximiliano Maciel (Regatas 2009- 2010 y San Martín 2011-2012), Ariel Eslava (Regatas 2004 – 2005 y San Martín 2011 – 2012) y Agustín Carabajal ( Regatas 2007 – 2009 y San Martín 2011 – 2012).