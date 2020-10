No habrá hoy servicio de recolección de residuos

Desde la Municipalidad de de Corrientes informaron que hoy, por celebrarse el Día Nacional del Recolector de Residuos en todo el país, no habrá el servicio de recolección domiciliaria de basura debido a que los trabajadores del sector que dependen de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable no realizan tareas. La Comuna solicita a los vecinos que colaboren y no saquen la basura a la calle durante toda la jornada.

Mañana, el servicio se reestablecerá con normalidad; es decir, solamente en el turno mañana.

El 2 de octubre se celebra en todo el país el Día Nacional del Recolector de Residuos, establecido por la Ley 24.854, sancionada por el Congreso Nacional el 18 de junio de 1997. Se trata de una jornada no laborable para los trabajadores del sector, a partir de la resolución Nº 2.158 firmada por el titular del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), en la que se ratificó al 2 de octubre de cada año como el Día del Recolector de Residuos Municipal.

