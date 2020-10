Lazo Blanco: campaña de concientización

A inicios de octubre, la Asociación Interdisciplinaria de Protección Familiar lanzó una campaña de concientización contra la violencia de género que durará hasta el 25 de noviembre, fecha internacional contra la Violencia hacia la Mujer.

La referente de la Asociación también conocida como Coe Tí, Ángeles Nieves, explicó a este medio que “en nuestra sociedad hay mucho trabajo por hacer”.

La campaña denominada Lazo Blanco busca concientizar sobre la importancia de que las personas se involucren y tomen parte en la prevención de casos de violencia hacia las mujeres.

“Todos estamos legitimados para intervenir en una situación de violencia”, explicó Nieves.

También añadió que “es importante que entendamos que a todos nos podría pasar, o a una amiga o una hija. Tenemos mucho para cambiar por eso el llamamiento a participar de la Campaña Lazo Blanco”.

La campaña se lanzó desde el primero de octubre y durará hasta la fecha de conmemoración internacional contra la violencia de género, que es el 25 de noviembre.

“El mensaje se concentra en no cometer actos de violencia, no permitir que otro lo cometa y no callar situaciones”, explicó Nieves.

La iniciativa ya fue declarada de interés legislativo por ambas cámaras y también de interés municipal, precisó la referentes de Coe Tí.

La Campaña del Lazo Blanco es un movimiento global que se encuentra en vigencia desde 1991.

En estos últimos meses, han recrudecido los casos de violencia y, en este contexto de aislamiento, las mujeres están conviviendo con quien es su agresor.

Desde el mes de abril se encuentra en el Congreso Nacional una iniciativa para declarar con fuerza de Ley la declaración por Violencia de Género en todo el país.

