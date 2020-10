Indignado: el enojo de Rodrigo Noya con Floppy Tesouro

Rodrigo Noya manifestó su furia contra Floppy Tesouro después de que la famosa se baje del espectáculo, “La Brújula de los Sueños”.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” (lunes a viernes a las 17 por el Instagram de Radio Mitre), el actor fue lapidario contra la participante del “Cantando 2020”.

“Belén Di Giorgio se subió a estrenar porque tuvimos un tema con la protagonista, Floppy Tesouro. Se bajó dos días antes del estreno. Cosas que suceden. El trato de hablarme una hora antes del estreno. Yo le expresé lo que me pasaba. No podía tomarle en agradecimiento su mensaje. Estoy muy dolido. Es una persona que no me interesa volver a trabajar ni cruzarme“, comenzó diciendo el artista totalmente enojado.

Siguiendo con su relato, Noya expresó: “Hay cosas que como profesionales no se hacen. Hay que valorar más en estos tiempos la posibilidad de trabajar. Hay gente que le encantaría hacer algo y tener trabajo. Ella expresó que tenía un pico de stress de exceso de trabajo. Cada uno con lo suyo. Nunca más habló ni se comunicó con nosotros. Se bajó dos días antes y desapareció de la tierra. Como verás, no estoy muy contento con la situación”.

“Encima la produje yo que no soy productor. Por más que haya productor, no la justifico. Acá hay mucho más sacrificio. Con mis ahorros monté un infantil. No le importó, por no decir se cagó, en el trabajo de un montón de gente. Hay mucha gente moviéndose. Yo puse mucha plata, puse 300 mil pesos para la escenografía de la obra y dos días antes esta chica decidió bajarse“, agregó.

“Gracias a Dios, Belén, que es mi novia, que estaba en el elenco de la obra , agarró y se aprendió la letra en dos días. Se subió al escenario y la función salió hermosa”, dijo al respecto sobre la reemplazante de Tesouro.

Consultado por la sucesión de los hechos, Rodrigo decidió contar su verdad: “Dos días antes del estreno grabábamos la música de la obra y no vino a ensayar porque tenía una campaña de jeans. No vino a ensayar y fuimos directamente a la grabación. El músico se vino desde Maschwitz. Yo me preocupé y esperé que ella se comunique. Siguió con todos sus trabajos adelante menos el nuestro. Nunca me explicó”.

En ese sentido, manifestó: “Después se comunicó la mamá conmigo y nunca ella. Hablé con el representante y nunca me mandó un mensaje y una hora antes de estrenar, que nosotros estábamos al palo resolviendo cosas en marcha. Teníamos una actriz con poco ensayo. Ella le mandó al productor y a mí el mismo mensaje. Yo al principio no le respondí y después decidí responderle. Ella siguió con su postura y nunca pidió perdón. Nunca pidió disculpas“.

“Le preguntaron en el Cantando por lo que había sucedido y jamás nombró al infantil. Jamás me nombró a mí. Mucha falta de respeto y profesionalismo. Me llegaron un montón de mensajes de colegas que le había sucedido algo similar. Ella abandonó una obra hace algunos años un 6 de enero. Me llegaron mensajes de gente de ese elenco diciéndome que le pasó lo mismo. Muchos colegas me llamaron. La deja mal parada a ella. Una desilusión“, señaló sobre lo que dijo Floppy en el “Cantando 2020”.

Y concluyó: “Me encontré con una persona que jamás puso predisposición de su parte. No entiendo para qué me dijo que sí cuando se lo propuse. Nunca se comprometió con la obra. Vino dos veces a ensayar y una vez llegó una hora y media tarde. Muchos indicios de que esa persona no iba”.

