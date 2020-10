Susto en Masterchef Celebrity: Sofía Pachano casi se quema la cara con fuego

En Masterchef Celebrity, los participantes debían preparar un plato utilizando tres ingredientes que obtenían al azar mientras giraban una ruleta. No era una prueba fácil para las celebridades que debieron utilizar la creatividad al máximo para lograr una buena comida y la aprobación de los miembros del jurado.

En la gala del miércoles, Sofía Pachano preparó unos tacos de lechuga con pollo al ají, chutney de manzana, arroz y palta. Mientras estaba cocinando, la actriz tuvo un pequeño accidente que podría haber terminado mal: puso mucho aceite en la sartén y provocó una llamarada que llegó hasta la altura de su cara.

La participante reaccionó de manera rápida y se corrió para atrás. De esta manera, evitó que el fuego quemara parte de su rostro y de su pelo. Ella quedó asustada, pero siguió adelante con su plato. “Dije: '¿Qué pasó? ¿Se incendia el estudio?...”, dijo en tono de broma, al recordar este episodio que por suerte no tuvo una consecuencia negativa.

La hija de Aníbal Pachano presentó los tacos de lechuga con pollo y recibió buenos comentarios de los miembros del jurado. Damián Betular dijo: “Les voy a presentar a Sofía Pachano, que hoy llegó a MasterChef Celebrity. Después de un camino largo lo lograste. Es realmente el bocado perfecto”. Luego, la participante recibió una medalla que seguramente le traerá beneficios en las próximas ediciones.

Este no fue el único accidente que tuvo una participante. En la emisión del martes, Roberto Moldavsky cocinó un carré de cerdo con una salsa agridulce. Mientras estaba elaborando la preparación se quemó la mano al colocar la fuente de carne en el horno. Y también se cortó un dedo. Por este motivo, fue atendido de urgencia por personal médico que rápidamente le hicieron las curaciones en el set de grabación.

“Estoy con poco tiempo y me quemo al nivel de la carne. Casi me tiro salsa en la mano porque dije: ‘Esto es lo mismo, o la giro para que no me quede cruda del otro lado’. Y me acordé que (Damián) Betular me había dicho: ‘En el restaurante te cortás o te quemás, seguís adelante’...”, relató Roberto, que siguió cocinando a pesar de las lesiones.

“¿Qué más me puede pasar? Yo sé que soy paisano, que hay como una tendencia a que voy a ser yo el que va a sufrir, y de hecho estoy respondiendo a esa expectativa. Pero bueno, déjenme algo, ¿con un mano? ¡Algo tengo que hacer!”, afirmó el participante.

Los jurados del reality probaron el “carré apurado”, como lo bautizó Moldavsky. Tanto esfuerzo valió la pena, ya que lo felicitaron por la presentación, el gusto y la textura de su comida. Y lo halagaron por haber seguido adelante a pesar de las heridas, como un buen profesional.

“Sos el único que hizo una salsa, te felicito. Eso y tus lesiones son algo casi conmovedor”, le dijo Germán Martitegui, uno de los jurados más exigentes. “Considerando todo lo que te pasó lograste terminar el plato, y está equilibrado. Hoy vi otra actitud tuya, estaría buenísimo que lo logres sin perder la mano”, finalizó el chef en tono de broma.

