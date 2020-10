Matthew McConaughey revela que fue abusado sexualmente en su adolescencia

El galardonado actor Matthew McConaughey ha publicado sus memorias, un libro titulado Greenlights en el que revela uno de los episodios más duros de su vida al confesar que fue víctima de abuso sexual en varias ocasiones durante su adolescencia.

"Me chantajearon para tener sexo por primera vez cuando tenía 15 años", escribió el intérprete. Y contó que fue abusado por un hombre cuando tenía 18, luego de que lo dejaran "inconsciente en la parte trasera de una camioneta".

McConaughey no aportó demasiados detalles acerca de estos episodios, aunque dijo que "nunca se había sentido como una víctima". Y comentó: "Estaba seguro de que me iría al infierno por tener sexo prematrimonial. Hoy, simplemente, pienso que no será el caso".

En el libro, lanzado esta semana, el actor relata importantes acontecimientos de su vida, que cataloga bajo las etiquetas de "luces rojas, amarillas o verdes" según sean situaciones que lo hicieron "detenerse o avanzar".

Otras revelaciones del libro incluyen las afirmaciones de la estrella de Hollywood en relación a que una vez habría rechazado un cheque de 14.5 millones de dólares para protagonizar una comedia romántica para poder concentrarse en papeles más serios, lo que dio inicio al McConaissance que lo llevó a ganar un Oscar por Dallas Buyers Club.

Otro hecho que describe apunta a que su padre falleció mientras tenía relaciones sexuales con su madre. McConaughey, quien describió la relación de sus padres como "el océano Pacífico en una tormenta", escribió que se le "doblaron las rodillas" cuando se enteró de la muerte de su progenitor.

Entre otros de los episodios que el actor recoge en sus memorias figura un incidente en el que la policía lo detuvo por circular desnudo por la calle, en 1999. Después de que los Texas Longhorns ganaran un gran partido contra los Nebraska Cornhuskers, McConaughey lo celebró fumando marihuana y participando en una "jam session" en la que tocó los bongos sin ropa. La policía se presentó en su casa y lo acusó de alterar el orden público, de posesión de marihuana y de resistirse al arresto. Fue detenido pero logró solucionarlo con el pago de una multa de 50 dólares.

