“El Boca que quería lo tenía en marzo”, admitió el entrenador Miguel Angel Russo

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Angel Russo, admitió que el funcionamiento que pretende para el equipo es "el que tenía en marzo de este año", cuando conquistó la Superliga y luego sobrevino el receso motivado por la pandemia de coronavirus, aunque también señaló que de a poco se recuperará para tener una mejor versión en los octavos de final de la Copa Libertadores de América que serán sorteados hoy en Luque, Paraguay.

"Soy muy paciente. El Boca que quería lo tenía en marzo. De a poco nos vamos recuperando, es un volver a empezar y las similitudes son difíciles de obtener, pero estoy conforme por el nivel del equipo, por momentos muestra jerarquía", analizó el entrenador de 63 años, en la rueda de prensa que ofreció luego de la goleada sobre Caracas, de Venezuela, por 3-0, en el partido que cerró el Grupo H de la Libertadores anoche en la "Bombonera".

Boca finalizó primero de su grupo con 14 puntos, por encima de Libertad de Paraguay y Caracas, ambos con 7, y del Deportivo Independiente Medellín, de Colombia, que sumó 6 unidades.

"No digo que es la mejor versión de Boca, pero vamos recuperando de a poco el nivel dentro de todo lo que nos pasó, la pandemia, no poder entrenar y todo lo demás. Nos estamos poniendo en forma, sabemos lo que buscamos", añadió Russo.

"Hay que volver a los niveles que teníamos en un tiempo que no nos gusta. Lo debemos aceptar y lo vamos recuperando, eso habla del mérito de todo el grupo", afirmó el entrenador, quien está invicto desde que regresó a Boca en enero de este año.

El entrenador también se refirió a la buena sociedad que reflejaron en la cancha el capitán Carlos Tevez, autor de dos goles ante los venezolanos, y el colombiano Edwin Cardona, quien regresó al club luego de un paso por México y jugó por primera vez como titular.

"Los dos estuvieron en un nivel parejo y competitivo. Debemos jugar y llegar de la mejor manera. Edwin hacía mucho que no jugaba. es bueno, conoce al club y sus compañeros lo conocen a él, en eso tiene muchas ventajas", elogió Russo.

"A toda la gente de Boca le mando un saludo muy grande y deseo que pasen el tiempo de la mejor manera. Cuesta no venir a la cancha, cuesta no ver a la gente por todo lo que significa, así que un recuerdo especial para los hinchas", indicó Russo, en alusión a la restricción para que haya público en los estadios debido a la pandemia.

Por su parte, el colombiano Cardona, gran figura en la victoria sobre Caracas, con asistencias, cambios de frente, lujos y una excelsa pegada, se mostró conforme con su nivel en su primera aparición en la formación titular desde que regresó procedente del Tijuana, de México.

"Jugar con Carlitos es muy lindo, es especial. Quiero felicitarlo por su partido 250 con la camiseta de Boca y creo que tenemos un muy buen equipo para soñar con ganar la Copa", subrayó el colombiano nacido hace 27 años en Medellín.

"Me sentí feliz en la Bombonera, muy agradecido con el técnico por darme la confianza. Cuando me fui dije que Dios me iba a dar la oportunidad de volver y ahora estoy demostrando y así lo haré hasta que me toque irme, ojala dentro de muchos años", expresó Cardona.

El plantel de Boca se entrenará durante esta jornada en el predio que el club posee en Ezeiza y luego se quedarán para observar el sorteo de los octavos de final de la que se realizará pasado el mediodía en Luque, luego gozarán del fin de semana libre.

El próximo encuentro oficial será el debut en la Copa de la Liga Profesional ante Lanús, posiblemente el domingo 1 de noviembre como visitante.