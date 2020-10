Insólito: tenía pedido de captura por supuesto abuso y terminó internado con coronavirus

Un hombre acusado de abusar de una niña de 3 años y que tenía pedido de captura, fue encontrado en el Hospital de Campaña de Corrientes, internado con diagnóstico de coronavirus, informaron este viernes fuentes oficiales.

Se trata de un sujeto de apellido Aguirre, quien estaba prófugo hace un año y ahora está siendo asistido con respirador.

La madre de la menor, Erika Montenegro, denunció que que llamó al 911 y que la Policía no le quiso tomar la denuncia.

“Ayer me llegó el dato que está internado con su nombre y apellido, en el área de terapia intensiva y tiene asistencia respiratoria", dijo a FM Radio Sudamericana.

Y agregó: "Llamé al 911 para informar, no me tomaron la denuncia y ni siquiera me dejaron contarles quién era”.

Por su parte, el abogado de la mujer, Gustavo Briend, detalló que se hizo la presentación comunicando "las novedades al Tribunal Oral Penal N°1 donde está el expediente y el tribunal de forma inmediata dispuso la constatación de identidad y puso la custodia policial al señor Aguirre”.