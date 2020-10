Con el voto del Vice, fueron rechazados los balances municipales de San Roque

En la sesión ordinaria que se desarrolló en al noche del viernes en San Roque, fueron rechazadas las rendiciones que había presentado el Ejecutivo municipal. Según indicaron, los balances correspondían al ejercicio 2019 y parte del presente año.

“La votación salió 3 a 3 porque uno de los concejales -debido a que es familiar del intendente- no pudo votar. Ante este empate, tuvo que votar el viceintendente y presidente nato del recinto, José Altamirano. Y él también apoyó el despacho en minoría que emitieron desde la comisión de Presupuesto, a través del cual sugirieron el rechazo de las rendiciones”, detallaron.

Tras lo cual manifestaron que los argumentos expuestos por los concejales para no avalar las rendiciones fueron que “presuntamente no se adjuntó documentación respaldatoria, que no se entregaron en los plazos establecidos en la normativa vigente, entre otros puntos”.