Jorge Rial criticó a Patricio Giménez por sus quejas al Gobierno

Desde hace unos meses, Patricio Giménez se instaló junto a su hermana, Susana, en la mansión que la diva posee en Punta del Este. A pesar de la distancia, el cantante sigue muy de cerca todos los acontecimientos que ocurren en nuestro país. A través de sus historias de Instagram publicó un fuerte mensaje dirigido al Gobierno y a sus seguidores, en el que habló de la situación económica y social de la Argentina, y explicó cómo esto lo afecta en lo personal a pesar de estar viviendo en Uruguay.

“Chiques, ¿qué pasó con los trolls? Porque hasta ahora recibí sólo elogios. ¿Qué están, todos tomando tierras?”, comenzó diciendo el músico utilizando el filtro de el Guasón. Además, señaló con tono irónico: “Saludos. Después paguen los impuestos...Y acuérdense: siembren manzanas y lleven gallinas. Pero ojo, nunca tomen tierras fiscales que se vendieron a seis pesos en Santa Cruz. ¡No sean malos!”.

Luego, aprovechó para hablar sobre un tema de salud muy delicado de dos de sus familiares y de esta manera le contestó a quienes ningunearon su opinión por el hecho de no estar viviendo en el país: “Y si vos pensás que yo la tengo gratis, tengo a mi mamá con cáncer en Argentina. Y a mi abuela, con 98 años, en Argentina. Y no las puedo sacar de ahí. Si no, los mandaría a todos a la concha de su madre”.

Estas contundentes mensajes generaron revuelo en las redes sociales y en los medios. En el programa Intrusos, pasaron este material y Jorge Rial realizó duras declaraciones contra Patricio: “Estás grande para decir pelotudeces. Acordate que estás en Punta (del Este), que estás en una mansión valuada en 10 millones de dólares que se ganó Susana laburando. Él nada y desde la comodidad del exilio dorado laburando de hermano de opina sobre la Argentina. Tiene todo el derecho del mundo de opinar, pero hay una crítica desbordada, injusta personal y política por algunas cosas que no se entienden”.

En esta publicación, el artista se había referido al presidente, Alberto Fernández, y a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. “¡Alberto! Nada, ojalá que Pepe te siga bancando el alquiler en Puerto Madero que vos no podés pagar. Y Cris, chicos, tus hijos, vendan los dólares de la caja y compren pesos, ¿eh?”, dijo en tono irónico.

Al respecto, el conductor de América afirmó: “Además de insultar al Presidente y a Cristina (Kirchner), habla de no lo dejan ver a su mamá que tiene cáncer. Te podés venir al país a ver a tu mamá, te fuiste con ella enferma, elegiste ir a rascarte los huevos en Punta, y abandonar a tu mamá acá...También dice que no puede ver a su abuela de noventa y pico, ¿sabías que podía pasar algo y ahora te agarra desesperación?”

También, en Instagram Patricio había hablado de las causas por corrupción por las que es investigada la Vicepresidenta: “Y vos tenés un hotel, el Hotesur, que comprás seis medialunas y tenés dieciocho mil personas adentro. Son todos una manga de hijos de p... Que a mí, que me condenás por estar en Punta del Este y me robaste el país. Porque yo quisiera estar con mi mamá, que tiene cáncer, y con mi abuela, que tiene 98 años ahí”. Luego, mostrando un billete de mil pesos partido al medio, aseguró: “La plata es un billete. Y un billete no es nada, es un pedazo de papel y confianza. Eso es, nada. Nada. Felicitaciones”.

Por último, Rial criticó el comportamiento del cantante por haber roto un billete, ya que en este momento hay muchas personas que están pasando por un momento complicado al no poder trabajar: “Estaba en la casa de su hermana, vaciando la heladera de su hermana, usando la tarjeta de su hermana, rompiendo billetes de su hermana, jugando con los perros de su hermana. Putea, putea, ¿pero sabés lo que significa una luca para muchos?”.

Infobae