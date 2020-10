Buscan que Corrientes sea el último puerto del Paraná con salida al mundo

En un proyecto ambicioso, trabajan para mejorar el puerto de Corrientes, que hoy opera con limitaciones, pero se mantiene activo para las barcazas de combustibles. “El objetivo es que este sea el último puerto nacional con salida al mundo, sin tener que pasar por Rosario”, anticipó a El Litoral Adolfo Federico Escobar Damus, director de Puertos de la Provincia.

Las autoridades provinciales asumen que la capacidad actual no le permitirá tener la envergadura de un puerto cerealero, pero aseguran que puede convertirse en un puerto contenedor. Para dar ese paso han comenzado a mejorar el edificio y se han iniciado gestiones para convocar a nuevos operadores portuarios que quieran invertir en una nueva grúa.

“La idea es que un nuevo operador se haga cargo y que se pueda adquirir una grúa para estibar hasta cuatro container. Hoy eso no se puede hacer por lo que la capacidad del puerto es reducida. Es decir, hoy no se pueden apilar los containers por no tener maquinaria adecuada. Con una nueva grúa se cuadruplica la capacidad del puerto”, explicó Escobar Damus.

Para ello se convocará a una licitación en la que podrán participar todos aquellos que quieran invertir y trabajar en el puerto.

Pese a la pandemia, el muelle se mantiene activo favorecido por su buena calada que le permite operar pese a la bajante del río.

Desde ese lugar se ha llegado a exportar a China y a Hamburgo, el sueño es lograr que desde Corrientes se puedan enviar productos regionales a todo el mundo sin pasar por Rosario.

Consejo Federal

El ministro de Transporte, Mario Meoni, acompañado por el subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, Leonardo Cabrera, presidió la reunión del Consejo Federal Portuario. Del mismo participaron funcionarios nacionales y provinciales, y representantes de los puertos públicos y privados de todo el país, en el que se dialogó sobre ejes de políticas federales a proyectar para la optimización de actividades portuarias.

La noticia, importante por sí misma, tiene un significado mayor. Este Consejo Federal Portuario fue concebido y puesto en práctica por Jorge Metz, quien fuera subsecretario de Puertos entre 2015 y 2018. Metz comprendió que debían convocarse bajo un mismo foro los puertos públicos reunidos en el Consejo Portuario Argentino y los privados aglutinados en la Cámara de Puertos Privados Comerciales. Asimismo, convocó a representantes de las provincias con puertos.

En un país como la Argentina, donde el gobierno que llega viene a refundar nuevamente el país y descarta lo hecho por la administración anterior, es buena noticia la continuidad de esta modalidad de trabajo en conjunto para los puertos.

En la última reunión, Meoni brindó un panorama general de la situación del área portuaria, poniendo énfasis en la importancia del desarrollo de la hidrovía, y otros proyectos consensuados con cada provincia y el sector privado.

“Tenemos desafíos por delante para generar la competitividad de los puertos, en algunos casos por dificultades de acceso terrestre, en otras de acceso marítimo y fluvial. Sumado a eso queremos dar la posibilidad de la conectividad terrestre. Cuando hicimos el Acuerdo Federal de la Hidrovía el Presidente pidió el acceso por conectividad terrestre, y la accesibilidad ferroviaria que implica acompañamiento logístico para que haya mercadería y carga. No es solamente el dragado o el tren llegando al puerto, sino también los acuerdos con navieras, sector privado, concesionarios como el puerto de Buenos Aires. Mantener operativo el puerto ha sido el primer desafío por la pandemia”, destacó Meoni.

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, propuso “un análisis meticuloso de organización del sistema portuario, porque lo que observamos es una asimetría con la logística operacional y todo el andamiaje impositivo aduanero. Si todos desarrollamos las respectivas infraestructuras, y eso está vinculado a un funcionamiento adecuado, se podría potenciar la competitividad sistémica de cada una de nuestras economías regionales”.

Durante el encuentro, Leonardo Cabrera agradeció al ministro la gestión para organizar el Consejo Federal Portuario, y la presencia de todas las autoridades provinciales, al mismo tiempo que manifestó la necesidad de que se haga habitual esta ronda de encuentros a los efectos de estar al tanto de las problemáticas de cada una de las provincias, e ir buscando las soluciones pertinentes.

También estuvieron presentes el presidente del Consejo Portuario Argentino y titular de AGP, José Beni, el titular de la Cámara de Puertos Privados y Comerciales, Luis Zubizarreta, la titular de Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables, Mariela Tassistro, el Director Nacional de Política Naviera y Portuaria, Roberto Meli, representantes de Caba, y de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Río Negro.

(AG)