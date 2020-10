Boca, entre el debut y los ecos del informe de la gestión saliente

Miguel Russo, entrenador de Boca Juniors, hará una sola variante, el ingreso de Jorman Campuzano por Nicolas Capaldo en el mediocampo, para enfrentar a Lanús el próximo sábado por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional.

El resto sería el mismo equipo que viene de ganarle a Caracas por 3 a 0 por la última fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, que se adjudicó el "Xeneize" con comodidad.

El posible once boquense para visitar al "Granate" sería con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Eduardo Salvio, Campuzano, Guillermo "Pol" Fernandez y Edwin Cardona; Carlos Tevez y Franco Soldano.

El plantel de Boca volvió a los entrenamientos esta mañana en el predio de Ezeiza, en donde hizo trabajos físicos en la primera hora bajo las ordenes del profesor Damián Lanatta.

Luego el técnico Russo dispuso de un trabajo táctico donde también participó Diego "Pulpo" González, y en el que mezcló titulares con suplentes.

El único que estuvo en kinesiología fue Mauro Zárate, quien se recupera de una lesión grado 2 en el isquiotibial izquierdo.

Desde el próximo sábado, Boca tendrá una exigente agenda que comprende ocho partidos en cuarenta días, entre el torneo de la Liga Profesional y la Copa Libertadores.

En el medio, desde el 9 hasta el 17 de noviembre, no podrá contra con los jugadores que integran las diferentes selecciones que jugarán la tercera y cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial Qatar 2022.

Esos futbolistas son Esteban Andrada y Eduardo Salvio (Argentina), Carlos Zambrano (Perú), Frank Fabra, Jorman Campuzzano y Edwin Cardona (Colombia).

Boca volverá a practicar mañana desde las 9 en el Centro de Entrenamientos de Ezeiza, en donde el técnico podría empezar a parar el posible once para comenzar la Copa de la Liga Profesional.

La idea es de repetir el jueves en el mismo horario, mientras que el viernes -también en Ezeiza- trabajarán por la tarde, para que luego cada jugador se retire a su domicilio, ya que como lo hicieron en los partidos de la Copa Libertadores como local, no se concentrarán previo al encuentro ante Lanús.

La auditoría de la gestión Angelici

En varios puntos el informe destaca diferentes irregularidades, tanto en lo económico por transferencias de jugadores como en la construcción y mantenimiento del predio de Ezeiza y el de Casa Amarilla durante la presidencia de Daniel Angelici.

Uno de los puntos salientes habla de irregularidades en la compra de Cristian Pavón a Talleres de Córdoba en 2018, como así sobre un presunto intermediario fantasma en la venta de Darío Benedetto al Olympique de Marsella, en 2019.

Por su parte, el ex dirigente Diego Lajst publicó este martes que "en lugar de gastar energías en videos e informes, la verdad está en los balances: 10 meses y todavía no están los estados contables de Boca Jrs oficial?. Los socios y socias merecen saber la verdad y no el cuento que Jorge Ameal les quiere crear", escribió el ex dirigente.

La respuesta de Lajst, uno de los hombres más cercanos a Angelici, tiene que ver con la no presentación del balance de corte que la actual gestión debió haber publicado en junio de este año y que todavía la actual comisión directiva no dio a conocer, en el marco de la pandemia de coronavirus.

Telam