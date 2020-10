El infierno en primera persona

En diálogo con El Litoral, la víctima relató algunos de los episodios violentos que le tocó vivir y cuál es su situación actual tras haber realizado la denuncia. “Hace dos meses empecé a entrenar en un gimnasio y él empezó a ir al mismo lugar y en el mismo horario; se metía en mi entrenamiento, opinaba, me quería corregir, le preguntaba a mi entrenadora qué estaba haciendo, a qué hora terminaba yo, se metía todo el tiempo”, contó. En este sentido agregó que “si hablaba con alguien por teléfono él estaba mirando qué hacía; se adueñó de mi vida. Teníamos un emprendimiento de hamburguesas veganas y terminamos dejándolo porque si alguien compraba se metía en todo. Si me compraba un vago me hacía un escándalo, de dónde lo conocía, de dónde era mi amigo, cosas así”, relató.

“Estoy rota, no puedo creer que estuve tanto tiempo con una persona tan enferma, tan malvado. Su ex se comunicó conmigo y me contó su historia y es la misma, ella sufrió los mismos maltratos y con los años empeora, nunca nadie le puso un freno”, explicó.

Finalmente, agregó que “me cansé, no sé cómo reaccioné y dije basta. No puedo dejar que esta persona se apodere de mi vida y me destruya, me humilló de todas las maneras que se pueda imaginar. Este tipo de personas creen que son los dueños del mundo y que pueden ir destruyendo vidas como si nada”, relató la joven.

(AB)