Era buscado por amenaza de muerte y lo atraparon en plena madrugada

Un sujeto que era buscado por la Justicia por una causa de amenaza de muerte, ocurrida en la localidad de El Sombrero, fue detenido en la madrugada de ayer en la zona del barrio Pirayuí de la capital correntina.

Se hallaba junto a un cómplice que tiene varios antecedentes delictivos.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal policial del Grupo de Rápida Intervención Motorizada 2 en el barrio Ciudades Correntinas. Fue alrededor de las 3.30, cuando los motoristas identificaron a dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta Honda XR de 150 c. c. Según indicaron, no pudiendo justificar su presencia en el lugar y tampoco qué hacían en la calle en ese horario, los policías al verificar sus datos personales comprobaron que uno de ellos registraba antecedentes por robo y hurto, en tanto que la otra persona, conocida con el apodo “Plomo”, era requerido por una causa en el Juzgado de Instrucción y Correccional de Saladas.

Lo buscaban por un hecho de lesiones y amenazas de muerte, denunciado en la comisaría de la localidad de El Sombrero. Ambos fueron demorados y trasladados hasta la Comisaría 18ª.

