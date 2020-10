Rial le dedicó un mensaje a su pareja, tras las repudiables amenazas de Patricio Gimenez

Jorge Rial criticó con dureza unos videos que grabó Patricio Giménez desde Punta del Este quejándose del Gobierno Nacional. Ahí comenzó una guerra a la distancia y con el paso de los días el enfrentamiento fue cada vez más fuerte. Incluso el cantante realizó una repudiable amenaza a Romina Pereiro, la esposa del conductor de Intrusos, a través de un posteo en las redes sociales, caracterizado como El Guasón.

En su programa de América, el periodista criticó al hermano de Susana Giménez por meterse con su familia: “Salió a contestarme ejerciendo violencia, hablando de mi mujer. ¿Qué tiene que ver con esto? Ojalá tuvieras la mitad de su dignidad, de lo que labura, de su historia de vida; vos, no tenés nada. Pero esto se ha puesto de moda: los inútiles hablando de la mujer”.

Este miércoles 29, Jorge escribió un extenso mensaje emotivo en Instagram a la nutricionista para felicitarla por su cumpleaños y para darle todo su apoyo tras el escándalo de Giménez. “Cuando el viento sopla fuerte hay que abrazarse a lo que mejores raíces tiene. Por eso me acurruco en vos desde hace más de tres años. Gracias por cobijarme cuando tenía miedo, darme sombra cuando las cosas quemaban y tranquilidad cuando todo era caos alrededor”, comenzó diciendo el conductor.

“Sos el lugar donde voy cuando parece que no queda nada. Cuando siento que detrás de cada puerta está el mismo paisaje de siempre. Cuando tengo más preguntas qué respuestas. Cuando siento que ya está y no, no está nada. Porque no está nada. Todo está por venir. En lo que viene es donde hay que gastar toda la escritura y exprimir a Cervantes hasta la última gota. Y si se acaba el castellano buscar otras lenguas hasta encontrar las palabras justas para definirte. Una y mil veces. En silencio o a los gritos. Con una caricia o una mirada. En las buenas y en las malas. En todas”, escribió Rial junto a una imagen en la que aparecen juntos.

Además, le agradeció a Romina por acompañarlo en los buenos y malos momentos: “En realidad esto es por tu cumpleaños, pero todos los caminos me conducen a agradecerte. Por estar ahí cuando no era el lugar más cómodo. Por darme amor casi como un remedio que me iba a curar de todas las enfermedades del corazón. Por insistir. Por no bajar los brazos. Por ser mejor persona que yo y que me enseñes a cambiar sin querés enseñar. Así. Porque te sale. Y lo compartís. Porque eso es el amor. Compartir. Saber que estás sin tener que estirar la mano para comprobarlo. Porque estás. Porque estoy. Ahora que vengan los vientos y las tempestades. Pero también los amaneceres”.

Por su parte, Pereiro compartió en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparecía junto a una torta de cumpleaños con frutas. “Estoy feliz de tener las hijas y el marido que tengo, mi familia incondicional, y la familia con la que la vida me sorprendió cuando menos me lo esperaba, mis amigos que están siempre al lado mío y el mejor equipo de trabajo del mundo”, manifestó la nutricionista, muy contenta por el amor recibido de sus seres queridos en este día tan especial.

Infobae