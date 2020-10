Guido Kaczka incomodó a Ximena Capristo con una pregunta sobre Gustavo Conti

Sucedió todo en cuestión de segundos. De hecho, fue en menos de un minuto. La noche del miércoles, durante la emisión de Bienvenidos a Bordo, por el Trece, Guido Kaczka logró que Ximena Capristo hablara de su relación con Gustavo Conti, a quien hace algunas semanas denunció públicamente a través de sus redes sociales luego de haber descubierto escandalosos mensajes entre su marido y otras mujeres.

Mientras una participante jugaba por $500 mil pesos, el conductor que le aporta dinamismo al programa de entretenimientos la hizo esperar y le dio la palabra a Ximena, que estaba sobre la escalera, a la altura de la puerta del enorme avión que hay dentro del estudio. “Capristo, vos sos concubina”, le dijo a la actriz cuya primera reacción fue la de la duda. “Emmmmm”, atinó a responder y luego eligió el silencio.

De inmediato, Guido se dio cuenta solo de lo que estaba sucediendo. “¡Uh! Justo le pregunté y me acordé de todo lo que le está pasando", agregó mirando a fijo a cámara, mientras la actriz esbozaba una risa un tanto incómoda y miraba el piso. “¡Locutor!”, exclamó el conductor y su colaborador -desde su voz en off, detrás de cámara- se mostró desentendido: “No estoy al tanto. ¿Qué pasó?”.

“¡¿Pero, cómo no está al tanto?!”, reprochó Kaczka casi sin aire, y comenzó a realizar una serie de gestos con su mano, que el locutor -acostumbrado al ida y vuelta con el conductor- se la siguió entendiendo el juego. “¿En serio? ¡Huy! ¡No!”, acotó mientras Guido seguía moviendo su mano frente a cámara y mostraba cara de sorpresa.

Mientras tanto, se escuchó una fuerte risa de Capristo, que seguía con su baja gacha. “Se ríe...”, comentó el conductor sobre la actitud de la actriz que retrucó: “¡¿Qué voy a hacer?!". “Y bueno, porque las parejas tienen sus idas y vueltas”, sugirió Kaczka. “Totalmente, son 20 años”, enfatizó la ex Gran Hermano.

“Son 20 años, locutor”, dijo Guido, buscando otra vez complicidad con la voz en off del ciclo de entretenimientos, quien volvió a demostrar que no estaba al tanto del escándalo que sucedió entre Capristo y Conti: “¿Qué pasó”. Y el conductor retomó la pregunta inicial con la que había incomodado a su invitada: “¡Justo! Es como que me pregunte a mí en algún momento que tengo, no sé, algún problema y te preguntan.. -se interrumpió y siguió- Pero bien, ¿concubina? ¿vos estás de concubina?”.

“Estoy a mitad de camino, digamos...”, respondió Ximena Capristo sobre su relación actual con el padre de su hijo. “Ah, se casa”, intentó adivinar el locutor sin éxito. “No, no. Yo ya me casé", aclaró ella.

“No, ¡no se casa! ¡Es que no sabe las noticias!”, lo retó Guido e insistió: “¿Pero no lee Infobae?”. “Estoy medio afuera”, admitió el locutor que no estaba al tanto sobre el escándalo que se desató a mediados de octubre cuando la actriz compartió en sus redes sociales capturas de mensajes que encontró entre Gustavo Conti y otras mujeres. “Me calenté y lo subí. Me arrepentí y lo borré. No quiero que mi hijo sufra, es lo único que me importa”, dijo ella luego de eliminar dichos posteos.

Infobae