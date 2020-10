Un plan por los dólares del campo

Sin dudas el nuevo plan lanzado por el Gobierno nacional tiene como objetivo proteger un insumo más del campo: los dólares. La inversión agrícola, como la rueda que mueve a la economía global, tiene el signo de la divisa y el corto plazo de las medidas presentadas pone un llamado de atención de los productores argentinos sobre los escritorios de la Casa Rosada.

“Esto es una tomada de pelo para el sector productor. Acá lo que no hay es confianza, hay una cantidad enorme de dólares en manos de los argentinos, pero lo que no hay es confianza para liquidarlos. Cuando el Gobierno quiere los dólares sale a buscarlos con este tipo de medidas, pero el campo no va a liquidar los granos”, dijo Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

“El Gobierno con otros sectores seguramente es más generoso. Esto en el campo va a caer mal, en este momento es una señal contraproducente porque nosotros ya tuvimos un conflicto a principio de año cuando se anunció el aumento de las retenciones y se pidió un cese comercial de granos”, sostuvo.

El presidente de Carbap, Matías de Velazco, dijo que “la medida no es un aliciente para acelerar ventas. El productor va a liquidar en base a lo que necesita como lo ha hecho en estos años. Vemos con preocupación la medida porque esto es un parche; cuando el Gobierno necesita toman medidas aisladas. El Gobierno va a seguir complicado porque esas medidas no van a inducir al productor a acelerar las ventas. El productor va a ir vendiendo de acuerdo a lo que necesita; cuando necesita plata, vende”, afirmó.

“El Gobierno sale con un plancito porque no es un plan interesante, son sólo para los próximos dos meses, no involucra a la macroeconomía a largo plazo. Está sin rumbo, no sabe para dónde ir. Para mí el Gobierno va a fracasar”, apuntó. Y a su vez agregó que esto va a ser motivo de preocupación porque estas medidas no van a intentar reactivar la economía.

“Cuando subieron las retenciones dijeron que iban a devolver parte de las mismas y ya pasaron más de nueve meses y no ha pasado nada. El Gobierno pocas veces hace cosas y tampoco las cumple. Esas promesas son pocos creíbles para los productores”, declaró.

“El Gobierno cree que el campo ni emplea mano de obra ni invierte y por eso lo trata así. No saben, no entiende, no le interesa y este es el principal sector. Es poco inteligente, porque el campo es el sector que podría dinamizar la macroeconomía y el Gobierno le da la espalda”, aseveró.

En esa línea, habló el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni: “Estar sobre el 33% y volver a la escala del 33% en tres meses es una fantochada, es una locura reducir por ese tiempo. Y, en cuanto a las compensaciones, tenemos que analizarlo porque recién unos minutos antes de la reunión nos lo pasaron. Nos sigue molestando por la liquidación que ya hicieron los productores. La compensación que les están haciendo escasamente va a ser de 4 puntos. El otro disgusto grande es que hay un diferencial grande respecto de la producción primaria con la industria, que no lo percibe el Gobierno, pero que sí se lo queda el empresario industrial”, apuntó.

Para Achetoni, la decisión temporal del Gobierno muestra que no hay un plan. “Es inapropiada, hay una búsqueda de divisas, porque vemos que hay una falta de liquidación que difiere en 2 o 3 puntos, aún a pesar de la diferencia cambiaria. Esto no va a modificar mucho al campo; no va a generar un gran incentivo, pero sí al sector industrial. A ellos les va a quedar con una diferencia que nos tomó a nosotros”, agregó.

¿Será demasiado poco o demasiado tarde para levantar cabeza en ancas de una nueva estrategia puesta sobre el lomo del agro?

No es dable colocar a la Argentina en un experimento mucho más salvaje que cualquiera de los ensayos académicos que se dejan analizar tan dócilmente en los claustros de la universidad.

Más allá de la dinámica inexplicable del Gobierno con el dólar, en los últimos días fue quedando en claro que el problema no era tanto la salida de divisas a través del goteo por dólar ahorro sino el derrumbe de la entrada de divisas. Por eso, el anuncio de Guzmán apuntó a recomponer las reservas del Banco Central apelando a las exportaciones agropecuarias. Una baja de las retenciones para la soja y la carne. El campo en definitiva.