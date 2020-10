El Inter de Eduardo Coudet busca cambiar la historia ante Gremio en el clásico

Internacional, dirigido por el argentino Eduardo Coudet, buscará cortar una serie negativa de 10 clásicos de Porto Alegre sin vencer a Gremio, cuando lo visite hoy en el encuentro válido por la 13ra fecha del torneo brasileño de fútbol.

El partido se jugará en el estadio Arena do Gremio, desde las 17, y es uno de los tres con que comenzará la fecha sumado a Palmeiras-Ceará (19) y Bragantino-Corinthians (21).

Inter está segundo con 21 puntos a tres del líder Atlético Mineiro, dirigido por el argentino Jorge Sampaoli, y tiene grandes chances de pasar a los octavos de final de la Copa Libertadores, puntos positivos de la campaña del equipo de Coudet.

Pero todo lo bueno se desluce debido a que desde que Coudet está en Inter jugó cinco clásicos ante Gremio, tres por el torneo Gaucho, dos por la Copa Libertadores, de los cuales empató el primero y perdió los cuatro restantes.

No obstante, la historia negativa ante Gremio se inició antes de la llegada del ex entrenador de Rosario Central y Racing, ya que hace 10 clásicos que Inter no se queda con la victoria, desde 2018.

La fecha completa será la siguiente:

+ Hoy: Gremio-Inter (17), Palmeiras-Ceará (19) y Bragantino-Corinthians (21).

+ Mañana: Botafogo-Fluminense (11), Flamengo-Athletico Paranaense, Coritiba-San Pablo (16), Bahía-Sport Recife, Fortaleza-Atlético Goianense y Goias-Santos (18-15) y Atlético Mineiro-Vasco da Gama (20.30)

Posiciones: Atlético Mineiro 24 puntos, Inter 21, San Pablo y Palmeiras 19, Vasco da Gama y Flamengo 18, Fluminense, Sport Recife y Santos 17, Fortaleza 16, Paranaense, Paraná y Goianense 14, Corinthians y Gremio 13, Bahía 12, Coritiba, Bragantino y Botafogo 11, Goias 9.