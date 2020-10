Monje se sumó a las prácticas para conseguir cosas importantes

Luego de recibir la habilitación de las autoridades sanitarias, Nicolás Monje se pudo sumar al plantel de Boca Unidos y ayer concretó su primera práctica con sus nuevos compañeros.

El defensor cordobés de 28 años es la tercera incorporación que realizó Boca Unidos para la fase final del Torneo Federal A de fútbol. El martes cerró el vínculo con la entidad correntina, de inmediato vino desde Santiago del Estero y al recibir el resultado negativo para covid-19 de su hisopado, empezó a entrenar con su nuevo equipo.

Monje, con pasado en el Deportivo Mandiyú, se estaba desempeñando en Güemes de la capital santiagueña, y de manera sorpresiva llegó la posibilidad de volver a Corrientes.

“Tuvimos un amistoso el sábado, habíamos terminado de jugar y me llamó Alfredo (Schweizer), me dijo que querían contar conmigo. En Santiago todavía no había arreglado nada del contrato ni del sueldo, y mucho no lo dudé. Fue todo rápido”, relató el defensor.

“Fue una decisión bastante complicada, lo pensé mucho el fin de semana, dejo un equipo muy lindo. Me dijeron que dejo un club que está por ascender para ir a otro que terminó décimo. La realidad es que vengo a jugarme la vida, a hacer un buen campeonato, a aportar mi granito de arena y a conseguir cosas importantes”, relató en declaraciones a La Red Deportiva (La Red Corrientes 107.1 Mhz).

La posibilidad de sumarse a Boca Unidos se dio después de la lesión que sufrió Fabio Godoy (rotura de ligamento cruzado de la rodilla izquierda) y que lo alejará unos seis meses de las canchas. Boca Unidos “es un club serio, apunta al futuro y no solo a este campeonato. Cuando me llamó Alfredo, dijo que iban a mantener una base, que si no se daba en este campeonato iban a apostar al que viene. Eso es lo positivo y a uno lo motiva a venir, incluso sabiendo lo que significa Boca Unidos para la categoría”.

También hizo referencia al sector de la cancha en el que le gusta desempeñarse. “Me siento más cómodo de lateral por derecha, es mi puesto natural, pero en varios equipos me ha tocado de volante y me ha ido muy bien; he marcado goles jugando más arriba, pero las dos posiciones las puedo hacer bien, aunque la que más cómoda me queda es la de lateral”. El plantel de Boca Unidos sigue sumando entrenamientos a la espera de una definición del formato y la fecha de inicio (sería el 21 de noviembre) del Federal A. Por el momento, los trabajos son solamente a la mañana en el complejo Leoncio Benítez de la ciudad de Corrientes.

