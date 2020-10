Russo: "En Boca todo lo que se juega es prioridad"

En la previa del arranque de la Copa de la Liga Profesional, donde Boca visitará mañana desde las 21.15 a Lanús en La Fortaleza, Miguel Ángel Russo brindó una conferencia de prensa donde no ocultó la alegría por la vuelta del torneo local y también palpitó la recta final de la Copa Libertadores.

"Estoy contento de que el fútbol argentino vuelva a la actividad. Pasaron muchas cosas y mucho tiempo. Más allá del grupo que nos tocó, es bueno comenzar a competir. El fútbol argentino es muy parejo. Es un gusto volver a jugar y que el fútbol argentino se ponga en movimiento, que es lo que necesitamos todos", sostuvo.

En tanto, tras el sorteo de la Copa Libertadores, que emparejó a Boca con el Inter de Porto Alegre para los octavos de final, comentó: "Eran seis equipos brasileños en el sorteo. Es un porcentaje elevado, podía tocar. Nos tocó, respetamos a todos y buscaremos lo mejor. La Copa es así, cuando uno busca cosas mayores, no elige el rival. Confiamos mucho en nosotros, con tranquilidad de que el día a día es muy bueno, estamos bien y tenemos que seguir mejorando".

Por otro lado y consultado por la doble competencia, Russo aseguró que "en Boca todo lo que se juega es prioridad", aunque sobre el camino irán viendo los tiempos y las maneras.

"Es algo atípico por la inactividad y hay que ver de qué forma combinamos los que necesitan jugar y los que no. No es que si yo pongo a alguno es porque me definí por algo. La pandemia nos ha cambiado de estructura y nos quitó tiempo de cosas que queríamos hacer, como trabajar con chicos de inferiores y es algo que tendremos que retomar, pero con las formas y necesidades que junto con el Consejo de fútbol entendamos que es lo mejor. Cuando comience todo esto tendremos que saber aprovechar el tiempo, para que cuando llegue el momento nos encuentre bien parado con la idea de afrontar todo eso de la mejor manera", señaló.

TyC Sports