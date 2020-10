Atlético Tucumán se queja del arbitraje pero confía en revertir la llave

El entrenador de Atlético Tucumán, Ricardo Zielisnki, aseguró que el partido ante Independiente anoche le dejó "una sensación medio rara", porque considera que merecían el manos el empate, al tiempo que se quejó por la sanción del penal en contra que cobró el árbitro uruguayo Christian Ferreyra y determinó la derrota por 1-0 en el partido de ida de los 16vos. de final de la Copa Sudamericana jugado en Avellaneda.

"Tuvimos muchas dificultades para presentar el equipo debido a las lesiones y otros inconvenientes que afrontamos durante la preparación, pero así y todo cubrimos las expectativas y como mínimo tendríamos que haber rescatado un empate. La sanción del penal me dejó muchas dudas", comentó el "Ruso" Zielinski, en declaraciones efectuadas a los medios de prensa.

Independiente se impuso por 1 a 0 con un polémico penal sancionado en el primer tiempo por el árbitro uruguayo Christian Ferreyra y que ejecutó Silvio Romero para establecer la única diferencia, y la eliminatoria se definirá la semana próxima en el estadio José Fierro, de Atlético Tucumán.

El partido fue equilibrado y si bien los tucumanos contaron con varias chances para igualar en el primer tiempo, sobre el final sintieron el esfuerzo de haber tenido que jugar con 10 futbolistas desde el arranque del segundo tiempo por la expulsión de Ramiro Carrera, a quien le sacaron dos amarillas, la primera por protestar el penal.

"El penal en contra me dejó dudas, se trató de un contacto natural y no de una infracción, y también hubo una mano adentro del área de un jugador de Independiente que el árbitro no observó. En fin, espero que en la revancha podamos revertir la eliminatoria", añadió Zielinski.

Atlético Tucumán se quedó en Buenos Aires después del partido para esperar el debut en la Copa de Liga Profesional que será el domingo nuevamente en Avellaneda, pero ante Racing Club, a las 16.30.

Para ese partido, el entrenador espera contar con el mediocampista Cristian Erbes, quien integra la delegación de 27 futbolistas que están concentrados en Capital Federal, aunque igualmente observará la evolución física de los que jugaron ante Independiente para determinar la formación, habida cuenta de que hubo un gran desgaste en el segundo tiempo por la expulsión del mediocampista Ramiro Carrera.

Atlético Tucumán tiene previsto entrenarse por la tarde en el predio de Casa Amarilla que le fue prestado para la ocasión por Boca, mientras que la actividad de mañana se desarrollará en las instalaciones que los "Xeneizes" poseen en Ezeiza.