Charlotte Caniggia criticó a las famosas que exponen a sus hijos en las redes

Charlotte Caniggia está participando en el Cantando 2020, el ciclo que conduce Ángel de Brito y Laurita Fernández por la pantalla de El Trece. La joven regresó esta semana al programa y cantó el tema “Macarena” junto a su compañero, luego de haber estado aislada por unos días debido a que se contagió de coronavirus a principios de octubre. Durante este lapso, la pareja fue reemplazada por Miguel Ángel Cherutti y su hija Bianca.

Su hermano Alex Caniggia también estaba compitiendo en el certamen de LaFlia, pero renunció de manera drástica tras una fuerte pelea que tuvo con el jurado Oscar Mediavilla. “Me pareció súper irrespetuoso la actitud que tuvo (Mediavilla) con mi hermano, hay muchos participantes que se creen mil y cantan para el ort...”, dijo la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia. “Acá tienen que opinar sobre el canto, no sobre la persona. Me molestó mucho que opinen sobre la persona. Él hace un personaje. Yo también hago un personaje”, agregó en una entrevista con el ciclo Los Ángeles de la Mañana, que conduce Ángel de Brito.

Recientemente, Alex también fue noticia en los medios por su vida amorosa: se separó de Macarena Herrera luego de dos años de noviazgo. Fue ella quien confirmó la noticia de la ruptura a través de su cuenta oficial de Twitter: “Me hace bien haber cortado tan bien, pero me hace verg... saber que va a sufrir por mi culpa”. “¿Cortaron?”, le consultó una seguidora. Macarena le respondió con sinceridad: “Sí, pero es lo mejor para ambos”.

Al poco tiempo, trascendió un fuerte rumor de que Charlotte también se había distanciado de Roberto Storino Landi. ¿El motivo? Ella había borrados fotos de su pareja en sus redes sociales y muchos interpretaron que ya no seguían juntos. “No estoy separada, estoy con mi novio. A mí estás cosas me hinchan las pelotas. Con Roberto estamos súper bien, me parece mal que digan que estamos separados porque mi hermano se separó”, aseguró la participante, furiosa, en una entrevista con Maite Peñoñori.

Además, explicó por qué decidió eliminar las fotos de su Instagram y criticó a quienes exponen su intimidad, más allá de que ella ha protagonizado varios realities en la televisión, como por ejemplo Cannigia Libre que hacía con su hermano por MTV. “No quiero hacer pública mi relación. Si tengo hijos, a mí no me va la famosa que todo el día graba a su hijo. Mi hijo tiene privacidad. No tengo porque mostrarle al mundo, me parece súper mal la gente que hace eso”.

Cuando Maite señaló que Cinthia Fernández siempre muestra a sus tres hijas en las redes, Charlotte le respondió: “Porque le garpa. ‘Ay, amor, estás yendo al colegio’. ¡Dale! No uses a tu hija. Y así un montón de famosas. Si tenés un hijo reservalo, y cuando sea mayor de edad lo mostrás y listo”. Luego, agregó: “No grabo todo, no me parece. La gente que graba todo es porque tiene un vacío adentro. Uno no tiene porque grabarlo todo. La gente vive la vida”.

