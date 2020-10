Revés judicial para la AFA: Fox Sports también transmitirá el torneo argentino

La pelea por la televisación de la flamante Copa Liga Profesional tuvo este viernes un nuevo capítulo.

Se supo que el juez en lo civil y comercial Horacio Robledo aceptó una medida cautelar de Fox Sports Latin America en contra de la AFA y la Liga Profesional, las que le habían rescindido su parte en el contrato de derechos de TV la semana pasada.

Así, el escenario vuelve al punto en el que estaba hace dos semanas: Fox Sports, en manos de Disney (propietaria también de ESPN), y TNT Sports deberán repartirse los 12 partidos de cada fecha del nuevo campeonato.

Y lo mismo ocurrirá en adelante: ambas empresas tienen contrato vigente con la AFA hasta 2027, con opción a renovar por otros cinco años.

La AFA ahora debe acatar la cautelar del juez, más allá de si decide continuar el litigio iniciado o dar vuelta la página.

Si bien resta la confirmación oficial, una posibilidad que se manejaba tanto en la AFA como en las empresas de TV es que TNT transmitiera los partidos de viernes y sábado y Fox Sports se hiciera cargo de los de domingo y lunes, en esta fecha.

Así, cada una de las dos empresas tendría a uno de los dos equipos más grandes: TNT haría Lanús vs. Boca y Fox Sports River vs. Banfield, un encuentro que a 48 horas de su disputa no tiene sede confirmada.

