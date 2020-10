Una localidad del interior retrocede de fase

La localidad correntina de Santa Rosa retrocede a la Fase 3 del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus luego de registrarse dos casos, informaron este lunes fuentes municipales.

"Solicitamos a toda la comunidad no salir de sus domicilios de no ser necesario y especialmente colaborar con el cumplimiento de las medidas tomadas", indicaron.

Las medidas implementadas en esta etapa prohíben las reuniones sociales y familiares, todo tipo de actividades físicas (trotes, caminatas, gimnasios, canchas, danzas, etc.), la permanencia en espacios públicos (plazas, polideportivos, etc.), la apertura de bares y restaurantes con la atención en mesas (funcionarán solo el servicio de deliverys ytake away)

