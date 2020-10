El actor Thomas Jefferson Byrd fue asesinado a tiros en Atlanta

El actor Thomas Jefferson Byrd, conocido por sus papeles en las películas del director de cine Spike Lee, fue asesinado a tiros en Atlanta, Estados Unidos. Sucedió el sábado a la madrugada.

De acuerdo con el comunicado oficial de la policía de Atlanta, que fue recogido por The Guardian, a las 1.45 los agentes recibieron un llamado del 911 y encontraron a un hombre de 70 años inconsciente con múltiples heridas de bala en la espalda.Los paramédicos declararon a Byrd muerto en la escena en el lado suroeste de la ciudad, donde vivía.

Los investigadores están trabajando para determinar las circunstancias en las que fue asesinado el actor.

Uno de los primeros en despedirlo fue Spike Lee, quien ayer publicó un mensaje en su Instagram donde anunciaba la muerte de Byrd, recordó cómo el actor "hizo lo suyo" en sus películas, como Clockers Chi-Raq, Bamboozled, He Got Game y Da Sweet Blood of Jesus, entre otras. "Que todos deseemos nuestro más sentido pésame y bendiciones a su familia", escribió Lee. "Descanse en paz, hermano Byrd".

Además, el actor apareció en la película biográfica de Ray Charles, Ray. Su trabajo teatral también le valió una nominación al Tony en 2003 por su interpretación en Broadway de Black Bottom de Ma Rainey, coprotagonizada por Whoopi Goldberg y Charles S. Dutton.

Viola Davis, quien también había trabajado junto a Byrd, también tuiteó: "Me encantó trabajar contigo, Byrd. Qué buen actor eras. Siento mucho que tu vida haya terminado de esta manera. Orando por tu familia ".

