Qué comunicó el gobierno sobre la posibilidad de circulación viral comunitaria en Capital

"Habrá que esperar unos días más. Estamos investigando la trazabilidad de los cincos casos que se comunicaron el domingo y de los cuales aún buscamos determinar el nexo de contagio", dijo este lunes el ministro secretario general de la gobernación, Carlos Vignolo.

"La cuestión es que llegamos con el positivo unos días después y hay que determinar todos los contactos que tuvo el enfermo. Por eso nos vamos a tomar unos días más que definir si hay o no circulación viral comunitaria en Capital", explicó en declaraciones a radio Sudamericana.

El funcionario se refirió además a los 200 días de cuarentena. "Argentina tiene la cuarentena más larga del mundo y no nos queda otra. Pero no hay que olvidar que la cuarentena n evita enfermarse sólo la retrasa. No hay que descuidar los cuidados y evitar salidas, bajar la movilidad", sostuvo.

Ver más: El Gobierno confirmará hoy si hay circulación viral comunitaria en Capital