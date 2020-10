Buena producción de Regatas en el torneo aniversario

La competencia de remoergómetro virtual “97 aniversario” organizada por el club de Regatas Corrientes contó con una producción de los representantes locales que hicieron varios podios. El certamen contó con más de 500 participantes, desde las categoría Sub 12 hasta Máster, y más de 40 clubes de diferentes países.

En la modalidad de regata (de 500 a 1.000 metros), Agostina Manzotti se quedó con el primer lugar en la categoría Sub18 femenino, mientras que Fiorela Méndez fue segunda en Sub 14 y Jeremías Mercanti quedó tercero en Sub 12.

En Máster F, Harris González Escobar finalizó primero. Natalia Chávez se quedó con el 2do lugar en Máster A femenino y Diego Vidal ocupó el mismo lugar en Máster C masculino.

Mientras que en la modalidad sprint (200 a 300 metros), los primeros lugares quedaron para Sebastián Pineda (adaptado intelectual), Luz María Molina (Sub 12), Agostina Manzotti (Sub 18), Diego Vidal (Máster C) y Harris González Escobar (Máster F).

En lo que respecta a la modalidad por equipos, Regatas se quedó con el oro con el doble femenino Sub 14 (Sabrina Zibelman – Fiorela Méndez), Máster B masculino (Diego Vidal – Antonio Méndez) y en Máster C mixto (Harris González Escobar – Natalia Chávez).

Los organizadores del evento quedaron conformes con la convocatoria que tuvo la competencia, dado que además de los clubes argentinos también compitieron entidades de otros países, entre ellos Chile, Brasil, Paraguay, México, España y Uruguay.

El remo, que por ahora no puede competir en el agua, adaptó sus torneos al remoergómetro. Las pruebas son de manera virtual y esto permite la participación de deportistas de diferentes países de manera virtual.