Hackearon la cuenta de un instagramer de Corrientes

El instagramer correntino Eliot Kirchner denunció este martes el hackeo de su cuenta en la red social Instagram y apuntan a un sabotaje "pagado", según dijo a ellitoral.com.ar

"Hay pasos que están resguardados en la propia aplicación, pero al ser un hackeo hecho por manos anónimas desconozco a quién apuntar una acción al respecto", dijo a ellitoral.com.ar el abogado y profesor universitario, que desarrolla una sostenida actividad en redes sociales.

Eliot Kirchner hizo pública la situación a través de posteos en Facebook y Twitter, donde subrayó: "Si creen que me van a cambiar la vida por robarme la cuenta no lo van a lograr".

El instagramer correntino, que forma parte de la comparsa Ará Berá y en la edición 2019 ganó el premio al mejor traje masculino, destacó que el sabotaje se produjo "por alguien que pagó para que me hagan daño".

"No se en cuánto tiempo lo hicieron pero el técnico al que recurrí para recuperar la cuenta me dijo que no existe más nada asociado a mi correo electrónico y que normalmente se trata de hackers pagos por alguien que quiere gastar (dinero) en dañarte", afirmó el profesional en contacto con ellitoral.com.ar

Eliot Kirchner tenía 25,300 seguidores y más de 6300 publicaciones en su cuenta de Instagram. "Debería hacer la cuenta de nuevo", dijo y concluyó al lamentar: "Ahí uno tiene el archivo de su vida".