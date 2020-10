Justina Bustos, luego de estar un mes aislada en un hospital de África por coronavirus

Justina Bustos pasó un mal momento luego de haber contraído coronavirus en África, donde se encontraba rodando un filme. Debido a los protocolos del lugar, debió permanecer más de un mes aislada en un hospital.

En diálogo con Teleshow, la ex protagonista de Las Estrellas confirmó que ya salió del lugar y que pudo volver a Madrid, donde continuará trabajando. “Pude salir por suerte. Estoy tranquila y bien”, agregó la cordobesa de 31 años y dijo que por el momento prefiere no dar notas sobre el tema.

Ella, junto con la actriz española Yolanda Ramos contrajeron coronavirus en Isla Mauricio, en medio de la realización de un documental. Aunque su cuadro fue leve, fue trasladada al hospital donde permaneció 33 días aislada, según disposición de las autoridades locales, para evitar la propagación del virus.

Hace unos días se había viralizado un video de ella en el instituto médico, grabado por su colega. “Es rarísimo estar infectadas en el mismo lugar. No lo puedo creer”, dice la actriz en las imágenes mientras se tapa la cara, entre risas y lágrimas.

Hace dos semanas, Ramos había salido del hospital y había compartido su alivio a través de las redes sociales: "Después de 20 días me dieron el alta. Gracias, gracias por todo vuestro cariño y apoyo. No lo olvidaré jamás”. Bustos, a quien aún le quedaban algunos días más allí, le respondió: “Aquí sigo, día 24 de aislamiento. Tan feliz por tu ida compañera. Con Sarita y doctor Shilpa te mandamos muchos besos”.

A pesar de la angustia ocasionada por el aislamiento, la actriz siguió desde el hospital en pie con sus proyectos laborales. Incluso publicó en sus historias: “Se busca editor para documental. 33 días en el hospital de Mauricius. 15 días compartidos con Yolanda Ramos”.

La artista española por su parte, contó en algunos medios europeos detalles de su paso por el hospital de Isla Mauricio. Dijo que el trato no fue bueno y que se sintió sola: “No sabes si va a derivar a algo peor o si vas a volver a ver a tu familia”.

“Solo pensaba: por favor que se acabe esta mierda. Hay mucha gente que se ha ido en muy pocos días y otra mucha se ha ido sin despedirse. Todos hemos visto a vecinos así y eso te toca mucho”, dijo la artista que solo tuvo algo de fiebre y mucho cansancio.

Bustos había comenzado su cuarentena en Córdoba y luego consiguió un permiso especial para viajar a Europa para cumplir con compromisos laborales y a África, para filmar un documental en la Isla Mauricio, donde contrajo coronavirus.

En los últimos días, más famosos se sumaron a la lista de contagiados en el país. Nati Jota fue una de ellas. La influencer se alertó al notar que había perdido el olfato: “Ayer empecé a sentir que me costaba oler. Y, hablando con mi familia, me fui a oler la lavandina. Y después comía y yo trataba de decir: ‘Sí, le siento el gusto’. Mmm....Era como que mordía carne y podía ser cualquier otra cosa. Así que hoy a la mañana me fui a hisopar y me dio positivo”.

Hace unos días también se supo que Hilda Bernard, que a fin de mes cumplirá cien años, también se contagió y que pudo superar la enfermedad. “Está muy bien, gracias a Dios. Solo pasó eso, se contagió y se recuperó”, dijo su nieto Emiliano a Teleshow.

Infobae