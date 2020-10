Jorge Rial cuestionó las medidas de higiene de MasterChef Celebrity

Tras el segundo programa de MasterChef Celebrity (Telefe), comenzaron las polémicas. Fiel a su estilo, Jorge Rial lanzó un filoso tuit durante la transmisión del show y apuntó contra participantes del reality.

El gran premio de la cocina: Christian Petersen hizo una sorpresiva escena de celos

"Sería bueno que cocinen con los barbijos puestos", tuiteó el conductor ayer, dando a entender que no se respetaban las medidas de prevención sanitaria contra el coronavirus. Además, redobló: "Hablan encima de la comida que después dan a probar".

Rápidamente la publicación se llenó de mensaje de usuarios realizando el mismo pedido que Rial, aunque algunos también le advirtieron que en su programa él no utiliza tapabocas. "Y en tu programa estaría bueno que hagas lo mismo, ¿no?", lo increpó un seguidor.

Reposo una semana

Rial estará ausente de Intrusos (América) durante toda esta semana porque sus médicos le indicaron reposo. Desde su casa, el chimentero contó que se descompuso el pasado viernes, durante el último bloque del programa pero que no dijo nada al aire y se esforzó por llegar hasta el final del envío.

"Estoy en casa porque tuve un pequeño inconveniente el viernes, y me sentí mal a pocos minutos de terminar el programa. Sentí una sensación de vacío en el pecho y quienes pasamos por algún accidente cardiaco, conocemos esos síntomas. Me costó mucho la última parte de Intrusos y no quería decir nada para no preocuparlos pero Adrián [Pallares] se dio cuenta y se asustó, y mi productor Julián [León] llamó a la ambulancia", contó este lunes, desde su casa.

Rial siguió adelante con su relato: "Me hicieron un electro en mi camarín que dio bien, pero con algunas dudas. No pudieron grabarlo, por problemas técnicos, y decidimos llamar a mi médico de toda la vida, me trasladaron al Instituto del Diagnóstico, me hicieron otro electro y también notaron algo extraño. Entonces se comunicaron con un especialista de la electricidad del corazón. Vieron algo raro, latidos espaciados. Mi médico me dijo que me tenían que poner un marcapasos. Y la verdad es que me asusté un poco, ya pase por un stent, y otra vez una invasión. Me pidió que me relajara, que iba a seguir consultando con colegas".

"Me quedo toda esta semana en casa porque me pidieron reposo, no exigirme y aprovechar para replantearme muchas cosas. Tiendo a llenarme de responsabilidades y por ahí tendría que disfrutar un poco más. Quédense tranquilos porque nunca estuve internado y no creo que vaya a tener que estarlo tampoco. Fue solamente un susto, y mi problema cardíaco y el estrés explotaron el viernes", explicó.

La Nación